Zu Gast beim Team der Stunde: Denklingen trifft auf Deisenhofen

Denklingen – Auf dem Platz sucht der VfL Denklingen derzeit an der Konstanz. Wechselhaft stellt sich auch die Terminlage für das Team aus dem Landkreis Landsberg dar. Außer am Montag und am Donnerstag war der VfL Denklingen in dieser Bezirkliga-Saison schon an allen Wochentagen im Einsatz. Inzwischen hat sich der Freitag fast schon als Schwerpunkttermin herauskristallisiert. Das Gastspiel heute Abend (19.30 Uhr) beim FC Deisenhofen II ist bereits der vierte Ligaauftritt an diesem Tag. Kommende Woche spielt die Truppe um Spielertrainer Christoph Schmitt ebenfalls am Freitag, dann geht es zu Hause gegen Waldeck-Obermenzing.

„Wir haben uns jetzt schon ein bisschen an den Rhythmus gewöhnt“, sagt Schmitt zu den vielen Freitagsauftritten, an denen sein Team aber noch kein Sieg gelang. „Wird Zeit, das zu ändern“, scherzt Schmitt vor dem Gastspiel beim Tabellendritten, bei dem seine Truppe allerdings klarer Außenseiter ist. Deisenhofen II „ist die Mannschaft der Stunde, sie schießt viele Tore, sie ist jung und spielstark“, sagt der Trainer. Für ihn zählt der Gegner zu den Titelkandidaten: „Die werden auch bis zum Ende vorne dabei sein.“

Er rechnet mit einer ähnlich schweren Aufgabe wie zuletzt gegen Olching. „Unser Fokus muss sein, hinten gut zu stehen, aber auch nach vorne zu spielen, sonst gewinnt man keine Spiele“, erklärt Schmitt. Allen voran muss aber der Einsatz stimmen, um beim Favoriten vielleicht etwas mitnehmen zu können. Das gelang dem VfL in den vergangenen beiden Jahren. In der zurückliegenden Spielzeit gab es auswärts ein 1:1, in der Saison 2023/2024 siegten die Denklinger dort mit 3:2. „Wir müssen auf alle Fälle eine Schippe gegenüber der Olching-Partie drauflegen“, hat Schmitt seiner Truppe, die inzwischen dreimal in Folge als Verlierer vom Platz ging, ins Stammbuch geschrieben.