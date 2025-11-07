Zu Gast beim Tabellenzweiten

s ist eine Partie, der die SVE dabei mit „voller Vorfreude“ entgegenblickt, wie Trainer Wagner sagt: „Wir werden beweisen können, dass wir auch mit vielen Zuschauern und damit unter gewissem Druck guten Fußball spielen können – darauf freuen wir uns.“ Dass es nicht nur atmosphärisch, sondern auch sportlich eine große Herausforderung wird, ist ebenso klar. „Die Schalker haben sich im Saisonverlauf auf jeden Fall gesteigert. Zu Beginn sind sie viel über die Intensität gekommen – was immer noch der Fall ist, jetzt ist ihr Spiel aber auch inhaltlich noch besser geworden“, sagt der SVE-Trainer: „Sie sind in einer Top-Verfassung, stellen nicht umsonst die beste Verteidigung. Sie spielen gegen den Ball sehr mutig, wir werden also permanentem Druck ausgesetzt sein. Es wird darauf ankommen, sehr konzentriert zu spielen und möglichst wenige Fehler zu machen.“

Im Elversberger Kader steht dabei Maximilian Rohr nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung, ansonsten kann Vincent Wagner voraussichtlich auf denselben Kader wie zuvor zurückgreifen. „Wir freuen uns auf ein Auswärtsspiel in einem tollen Stadion und mit extrem vielen Zuschauern“, sagt Vincent Wagner und ergänzt: „Im Anschluss folgt die Länderspielpause – wir haben also jetzt die Gelegenheit, auf Schalke noch einmal alles rauszuhauen.“