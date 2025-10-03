Zu Gast beim Spitzenreiter

Am kommenden Samstag, den 04. Oktober ist unser FC 08 Homburg am 11. Spieltag der Regionalliga Südwest beim Tabellenführer SGV Freiberg zu Gast. Anstoß im Freiberger Wasenstadion ist um 14 Uhr.

Nach zuvor einer Niederlage und vier Unentschieden in Folge holte unser FCH am Dienstagabend wieder einen Sieg. Durch Tore von Oliver Kovacic und Armend Qenaj setzte man sich zu Hause gegen den Aufsteiger TSV SCHOTT Mainz mit 2:0 durch. Mit nun 14 Punkten sind unsere Grün-Weißen damit auf den 7. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest vorgerückt.

Der SGV Freiberg führt aktuell bei 9 Siegen und 1 Unentschieden mit 28 Punkten – und damit einem Vorsprung von 9 Zählern auf den Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger – die Tabelle der Regionalliga Südwest klar an. Die Mannschaft von Cheftrainer Kushtrim Lushtaku hat damit den bisherigen Liga-Startrekord, den bisher der 1. FC Saarbrücken aus der Saison 2019/20 mit 7 Siegen zum Saisonauftakt innehatte, geknackt. Nach 9 Siegen in Folge – unter anderem gegen Offenbach (5:2), Bahlingen (5:0), Trier (4:1) und den FSV Frankfurt (3:1) ließen die Freiberger am Wochenende beim 1:1-Remis gegen die Stuttgarter Kickers erstmals Punkte liegen. Der SGV, der im Sommer mit 23 Neuzugängen und 20 Abgängen einen großen Umbruch hinter sich hat, stellt mit 32 erzielten Toren und erst 8 Gegentoren sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Beste Torschützen der Freiberger sind aktuell Ex-Homburger Leon Petö (6 Tore) und Marius Köhl (5 Tore).

Das sagt der Trainer

„Es ist sensationell, was der SGV Freiberg aktuell leistet. Sie haben nicht nur mit Abstand die beste Offensive, sondern sind auch in der Anzahl der Gegentore top. Da passt einfach alles zusammen. Wir haben die Chance, die Freiberger zu ärgern und ihnen die erste Niederlage beizubringen. Dementsprechend werden wir das Spiel auch angehen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz dem Duell mit seinem Ex-Verein entgegen.

Die Bilanz

Seit dem Aufstieg der Freiberger in die Regionalliga Südwest im Sommer 2022 trafen unser FCH und der SGV 6-mal aufeinander. Erst 1 Duell konnten die Homburger für sich entscheiden, als man sich am 20. Spieltag 2022/23 zu Hause mit 5:1 durchsetzte. Auswärts konnten unsere Grün-Weißen bisher keine Punkte aus Freiberg mit nach Homburg bringen. Zuletzt musste man sich am 14. Spieltag der Saison 2024/25 in Freiberg mit 0:1 geschlagen geben. In der Rückrunde 2024/25 unterlag man dem SGV am 31. Spieltag im Waldstadion mit 1:2.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem weiterhin auf Nils Röseler (Knieverletzung), Tim Littmann (Verletzung am Bauchmuskel) sowie Manuel Kober, der sich aktuell zu weiteren Untersuchungen immer noch im Krankenhaus befindet, verzichten. Hinter den Einsätzen von Michael Gelt (Zahn-Not-OP) und Frederic Baum (krank) steht noch ein Fragezeichen.

Der SGV Freiberg muss am Samstag mit Marco Kehl-Gomez und Tim Niklas Pietzsch gleich auf zwei rotgesperrte Spieler verzichten.

Anstoß unseres Auswärtsspiels zum Abschluss der englischen Woche am Samstag gegen den SGV Freiberg ist um 14 Uhr im Freiberger Wasenstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Maximilian Lotz.