Zu Gast bei Memmingen II: 1865 Dachau mit Chance auf Befreiung

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 ist zu Gast beim kriselnden FC Memmingen II. Eine Chance, sich in der Tabelle zu verbessern.

Die Reserve des Regionalligisten steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist akut abstiegsbedroht. Die Dachauer hingegen können nach einer richtig guten Mannschaftsleistung beim 0:0 gegen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen durchaus positiv in dieses Auswärtsspiel gehen.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 unternehmen einen weiteren Ausflug ins Allgäu. Am Sonntag um 13 Uhr treten sie beim FC Memmingen II an.

Die Gastgeber zogen am 13. Spieltag nach der 1:3 Heimniederlage gegen den FC Ehekirchen die Notbremse und trennten sich von Trainer Bernd Maier. Der Nachfolger ist der eigentlich Star des FC Memmingen: Denn mit Esad Kahric kehrt eine Trainerlegende auf die Trainerbank zurück – neben seinem Job als Sportlicher Leiter beim Regionalligisten.

Der 66-Jährige hat auch schon Sonthofen, Schwabmünchen und Kottern trainiert. Die meiste Zeit seiner Trainerzeit verbrachte Kahric in der Regionalliga und Bayernliga.

Doch sportlich hat der Trainerwechsel bislang noch nichts gebracht. Nach einem Startsieg in Hollenbach setzte es zwei Niederlagen – auch Trainerikonen können nicht zaubern.

Das Spiel ist eine gute Chance für den TSV Dachau. Mit einem Auswärtssieg wäre am letzten Vorrundenspieltag in der Tabelle ein deutlicher Sprung nach oben möglich. Doch vor einer sehr ähnlichen Ausgangslage stand die Mannschaft schon vor zwei Wochen vor der Partie in Stätzling – und unterlag dort. Man darf gespannt sein, ob das Team von Trainer Christian Doll daraus gelernt hat.

Gute Stimmung nach Schwabmünchen-Spiel

„Nach dem guten Auftritt gegen Schwabmünchen ist die Stimmung in der Mannschaft sehr positiv, der Fokus liegt klar darauf, den Schwung mitzunehmen und die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis zu beenden“, sagt Doll. Gegen Tabellenführer Schwabmünchen habe die Mannschaft gezeigt, was sie leisten kann, wenn Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt stimmen. „Wenn wir das wieder auf den Platz bringen, bin ich mir sicher, werden wir das Auswärtsspiel in Memmingen gewinnen.“

Personell kann das Dachauer Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. Es fehlt nur Innenverteidiger Ivan Ivankovic verletzungsbedingt.