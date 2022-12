Zu Gast bei den Filmstädtern Für den FC Carl Zeiss Jena geht es am Samstag (3.12.) beim SV Babelsberg 03 weiter. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist 14 Uhr.

Während der FCC auf der Chemnitzer Fischerwiese mit 0:4 verlor, kamen die Babelsberger beim Tabellenführer aus der Blumenstadt mit einem 2:6 unter die Räder. Es dürfte also spannend sein, wie die Teams mit den herben Rückschlägen der jeweils letzten Begegnung umgehen und reagieren. Die Nulldreier liegen mit vier Punkten mehr auf der Habenseite auf Rang sieben und rangieren somit zwei Plätze vor dem FCC im oberen Tabellenmittelfeld, haben aber noch Tuchfühlung zur Spitze. Will man diese nicht verlieren, braucht der von Markus Zschiesche trainierte SVB einen Sieg. Gleiches gilt für die Zeiss-Elf, will sie den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte nicht abreißen lassen.

Personell muss dabei Jenas Trainer Henning Bürger weiter auf Justin Schau (rekonvaleszent nach Fuß-OP) verzichten. Ebenfalls fehlen wird höchstwahrscheinlich Kevin Kunz, der sich im Spiel beim Chemnitzer FC einen "Pferdekuss" oberhalb des linken Knies zugezogen hat und vorzeitig vom Platz musste. Zudem stehen Fragezeichen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Ogulcan Tezel (Knöchelverletzung) und Maximilian Krauß. Seit Donnerstag wieder im Training ist Jonathan Muiomo, der zuletzt aus nachvollziehbaren privaten Gründen fehlte.

Unabhängig vom Personal verlangt FCC-Trainer Henning Bürger eine Reaktion seiner Mannschaft: "Ich will, dass wir wieder deutlich mehr Galligkeit zeigen und die taktischen Vorgaben auch so umsetzen, wie wir sie besprochen haben."

Bisher trafen Mannschaften beider 1903 gegründeten Vereine 27-mal aufeinander. Elf Siegen der Zeiss-Elf stehen bei neun Remis sieben Siege der Babelsberger gegenüber. Mit Tom Nattermann, Tino Schmidt und Marcus Hoffmann stehen aktuell drei ehemalige Zeiss-Kicker im Aufgebot der Nulldreier, wobei Hoffmann bereits im Spiel bei Rot-Weiß nicht im Kader stand und womöglich auch gegen seinen Ex-Club am Samstag fehlen könnte.