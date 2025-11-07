Zu Gast bei Bayern Alzenau

Nach zuvor zwei sieglosen Spielen in Trier (0:2) und Fulda (3:3) konnte der FC Homburg am Sonntag wieder drei Punkte einfahren. Im heimischen Waldstadion setzte man sich durch einen Doppelpack von Minos Gouras mit 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch. Mit einer Ausbeute von nun 24 Punkten rückten unsere Grün-Weißen damit auf den 7. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest vor.

Der Gegner

Der FC Bayern Alzenau belegt derzeit mit einer Ausbeute von 8 Punkten den vorletzten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Erst 2 Siege konnte der Aufsteiger aus der Hessenliga in dieser Saison einfahren. Bei 2 Unentschieden musste man ansonsten 11 Niederlagen einstecken. Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Kreso Ljubicic am 9. Spieltag einen 3:0-Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers feierte, musste man zuletzt 6 Niederlagen in Folge einstecken – unter anderem gegen den TSV Steinbach Haiger (2:4), den FC-Astoria Walldorf (2:4), den SV Sandhausen (0:1) und den FSV Frankfurt (0:4). Mit 39 Gegentoren gehören die Alzenauer zu den defensiv anfälligsten Mannschaften der Liga. Mit 18 Toren haben sie zudem die zweitwenigsten Tore aller Teams des Wettbewerbs erzielt.

Das sagt der Trainer

„Es wird ein schweres Spiel. Wenn man nach einem Highlight wie dem Heimsieg gegen Stuttgart zu einer Mannschaft fährt, bei der es nicht so läuft, ist das auch immer Kopfsache. Wir unterschätzen den Gegner nicht und fahren mit Respekt nach Alzenau. Zumal sie zuletzt in ihren Heimspielen immer geführt haben und wir somit wissen, zu was sie im Stande sind. Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Auswärtsspielen wird es für uns aber wieder Zeit für einen Dreier“, blickt Cheftrainer Roland Seitz auf die bevorstehende Aufgabe beim Aufsteiger.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und der FC Bayern Alzenau 6-mal in der Regionalliga Südwest aufeinander. Erst 1 Niederlage mussten die Homburger dabei hinnehmen. Ansonsten holte man 3 Siege und 2 Unentschieden. Zuletzt kam es in der Saison 2020/21 zum Duell beider Teams. In der Hinrunde kam es am 20. Spieltag 2020/21 in Alzenau zu einem 2:2-Remis. Nach 0:2-Führung durch Damjan Marceta und Stefano Maier holten die Gastgeber durch zwei Treffer noch einen Punkt. In der Rückrunde 2020/21 setzten sich unsere Grün-Weißen am 41. Spieltag zu Hause durch Tore von Jannis Reuss, Patrick Dulleck und Marcel Carl mit 3:0 durch. Den letzten Auswärtssieg in Alzenau holte unser FCH am 18. Spieltag der Saison 2019/20. Damals feierte man durch Tore von Jannik Sommer und Christopher Theisen einen 2:0-Auswärtserfolg.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem auf Oliver Kovacic (muskuläre Probleme) und Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Mart Ristl kehrt nach abgesessener Gelbsperre hingegen wieder zurück.

Anstoß am Samstag beim FC Bayern Alzenau ist um 14 Uhr in der Mairec Arena in Alzenau. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter John Bender.