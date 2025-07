Zu Gast bei Aufsteiger SVN: Unterföhring will den nächsten Dreier

In der vergangenen Saison gab es bei den Fußballern des FC Unterföhring gute und schlechte Leistungen im munteren Wechsel, doch nun möchte die Wundertüte zur Spitzenmannschaft werden. Und für diese Wandlung braucht es angesichts eines Startprogramms mit überschaubarem Schwierigkeitsgrad eigentlich neun Punkte aus drei Spielen. In einer Partie wie dem Auswärtsspiel beim SV Neuperlach (Dienstag, 18.30 Uhr, Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee) kann das Team die mentalen Fortschritte zeigen.

Bei dem Aufsteiger geht es hinter den Kulissen derzeit etwas turbulent zu, wie am vergangenen Wochenende an einigen Landesliga-Plätzen getuschelt wurde. Deshalb kam das 2:8-Desaster des Aufsteigers bei Eintracht Karlsfeld nicht sonderlich überraschend.

Nun gastiert der FC Unterföhring in Neuperlach und Trainer Sebastian Fritz weiß, dass seine Männer dieses Ergebnis des Gegners aus den Köpfen bringen müssen. Nach den Eindrücken der vergangenen Saison könnte es eine große Gefahr sein, wenn die Unterföhringer die Partie im Kopf schon vor dem Anpfiff als gewonnen abhakt. Fritz wird das kickende Personal darauf hinweisen, dass es bei Null-Null losgeht und es dann das eigene Spiel so aufziehen muss, wie es in der zweiten Halbzeit gegen den TSV Kastl (3:0) gut klappte.