Zu erschöpft – Sieger des SC RW Bad Tölz müssen zur Jubelrunde ermahnt werden

Bad Tölz – Einen wichtigen 2:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Bayrischzell landete am Mittwoch der SC Rot-Weiß Bad Tölz. Obwohl das Team durch den Erfolg über das Schlusslicht eine gute Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg hat, wollte sich kein lauter Jubel einstellen. Die Spieler sanken erschöpft auf den Rasen und formierten sich erst nach einer Ermahnung zur Jubelrunde.

Das Spiel war eine zähe Angelegenheit und geprägt von Zweikämpfen – auf dem Foto duellieren sich die Tölzer Sebastian Horwath (li.) und Tobias Weber (Mi.) mit dem Bayrischzeller Markus Oswald. Dabei war der Start schwungvoll. In der zweiten Minute schlug Oliver Wegner einen Eckball, Max Geisler köpfte zur 1:0-Führung ein. Dann fing Riccardo Giaccalone einen Freistoß ab. Gianluca Furfaro spielte einen Pass zu Valentino Stojadinovic, der den Konter zur 2:0-Führung abschloss (28.).

Der Eindruck von Trainer Adrian Ackermann: „Danach war’s, als ob wir die Bayrischzeller am Trikot ziehen und sagen: „Bitte spielt auch mit.“ Markus Oswald nahm die Einladung an und verkürzte durch einen Konter auf 1:2 (32.). Ackermann: „Da haben wir geschlafen.“ Danach hatte Bayrischzell Chancen zum Ausgleich, die Tölzer vergaben ein Dutzend hochkarätiger Gelegenheiten. Ackermann: „Gefühlt schießen wir immer den Torhüter an. Egal ob er im Tor steht oder daneben.“ (Patrick Staar)