Zu "einfache Gegentore" - Bevern unterliegt bei BW Papenburg

Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg hat sich mit 2:0 gegen den SV Bevern durchgesetzt und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Auf Seiten Beverns haderte der spielende Co-Trainer Steven Bentka vor allem mit der Entstehung der Gegentore und der fehlenden Konsequenz in der Offensive.
Dabei erwischten die Gäste zunächst einen ordentlichen Start. „Wir kommen eigentlich gut ins Spiel rein, haben zu Beginn auch direkt ein, zwei gute Möglichkeiten, machen aber leider nicht das Tor“, sagte Bentka. Stattdessen ging Papenburg in der 34. Minute in Führung. Nach einem Foulspiel verwandelte Eucken den fälligen Elfmeter zum 1:0.
Aus Sicht Bentkas war der Strafstoß vermeidbar. „Das darf so nicht passieren. Es war eine Reihe von Fehlern, die dann eben zum Elfmeter geführt haben“, erklärte der Co-Trainer. Eucken habe die Gelegenheit anschließend „gut weggemacht“.
Nach dem Seitenwechsel versuchte Bevern, zum Ausgleich zu kommen. Vor allem über die Außenbahnen gelang es den Gästen, nach vorne zu kommen. Der entscheidende Abschluss fehlte jedoch. „Entweder kam dann der Ball nicht, wurde direkt vom Ersten abgewehrt, oder aber wir hatten keine gute Boxbesetzung, sodass uns da der letzte Punch gefehlt hat“, analysierte Bentka.
In der 72. Minute schlug Papenburg ein zweites Mal zu. Wieder war es Eucken, der zum 2:0 traf. Auch bei diesem Gegentor sah Bentka vermeidbare Fehler: „Wir lassen uns außen viel zu leicht ausspielen, gehen dann nicht hinterher. Dann kommt die Flanke, die wir trotz 5vs2-Überzahl im Sechzehner nicht verteidigen können und der Papenburger kommt komplett frei zum Kopfball.“
Bevern gab sich danach nicht auf. Rund zehn Minuten vor Schluss hätte es nach Ansicht Bentkas noch einen Strafstoß für seine Mannschaft geben müssen. Der Pfiff blieb jedoch aus.
Insgesamt erkannte Bentka den Papenburger Erfolg an. Die Gastgeber hätten sich in der zweiten Halbzeit „in alle Zweikämpfe reingeworfen“. Sein Fazit: „Im Großen und Ganzen wäre mehr drin gewesen, aber da zeigt die Liga wieder, dass man über 90 Minuten alles investieren muss, um da die Punkte mitzunehmen.“ Wie auch in der vergangenen Saison konnte Papenburg das Heimspiel gegen Bevern also für sich entscheiden.
Nach der Niederlage richtet Bevern den Blick nun auf die nächste Aufgabe. „Mund abputzen, weiter geht’s“, sagte Bentka. Bevern empfängt am Freitag BW Lohne II. Papenburg hat erstmal ein Wochenende frei.