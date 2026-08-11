Zu "einfache Gegentore" - Bevern unterliegt bei BW Papenburg Bevern und Papenburg nun punktgleich von NK · Heute, 00:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg hat sich mit 2:0 gegen den SV Bevern durchgesetzt und damit den ersten Saisonsieg gefeiert. Auf Seiten Beverns haderte der spielende Co-Trainer Steven Bentka vor allem mit der Entstehung der Gegentore und der fehlenden Konsequenz in der Offensive.

Dabei erwischten die Gäste zunächst einen ordentlichen Start. „Wir kommen eigentlich gut ins Spiel rein, haben zu Beginn auch direkt ein, zwei gute Möglichkeiten, machen aber leider nicht das Tor“, sagte Bentka. Stattdessen ging Papenburg in der 34. Minute in Führung. Nach einem Foulspiel verwandelte Eucken den fälligen Elfmeter zum 1:0.

Aus Sicht Bentkas war der Strafstoß vermeidbar. „Das darf so nicht passieren. Es war eine Reihe von Fehlern, die dann eben zum Elfmeter geführt haben“, erklärte der Co-Trainer. Eucken habe die Gelegenheit anschließend „gut weggemacht“. Nach dem Seitenwechsel versuchte Bevern, zum Ausgleich zu kommen. Vor allem über die Außenbahnen gelang es den Gästen, nach vorne zu kommen. Der entscheidende Abschluss fehlte jedoch. „Entweder kam dann der Ball nicht, wurde direkt vom Ersten abgewehrt, oder aber wir hatten keine gute Boxbesetzung, sodass uns da der letzte Punch gefehlt hat“, analysierte Bentka.