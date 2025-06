Zu Ehren Martin Zellners: 1860 und Murnau kommen nach Bruckmühl

Den Auftakt der Martin Zellner Gedächtnis-EM der Juniorinnen, die sich über zwei Wochenende erstrecken wird, machen zwischen 10 und 15 Uhr die E-Juniorinnen. Gespielt wird hierbei auf mehreren Feldern auf Normalgröße im 6+1 im EM-Modus mit Gruppen- und K.o.-Phase. Am Sonntag (29.06) duellieren sich dann die C-Mädchen. Gespielt wird ebenfalls in diesem Zeitraum. Dabei werden mit unter anderem dem TSV 1860 München und dem TSV Schwaben Augsburg gleich mehrere namhafte Mannschaften auf dem Bruckmühler Sportgelände zu Gast sein.

Bruckmühl – Der im Frühjahr verstorbene Mädels-Verantwortliche hatte die Juniorinnen-EM ursprünglich passend zur Frauen-Europameisterschaft, die in Kürze in der Schweiz stattfinden wird, in diesem Sommer erstmals ins Leben gerufen.

Das zweite Turnierwochenende eröffnen bereits am nachfolgenden Freitag die B-Juniorinnen (04. Juli), die sich zwischen 18 und 21:30 Uhr gegenüberstehen werden. Die vier Turniere im Mädchenbereich schließen dann am Sonntag (06.07) die D-Juniorinnen ab. Die Spiele finden zwischen 10 und 14 Uhr statt. Bei den älteren Mannschaften finden die Spiele im selben Spielmodus, aber im 8+1 auf einem kompakten Feld statt.

Bereits am Tag zuvor (05.07) findet der Martin Zellner Gedächtnis-Cup, der in diesem Jahr den Kunze-Cup ersetzt, statt. In diesem Jahr nehmen neben der ersten Herren-Mannschaft, die in dieser Saison in der Bezirksliga Ost an den Start gehen wird, erneut die beiden Landesligisten TSV 1860 Rosenheim und TSV 1865 Murnau teil. Die Gäste aus dem Werdenfelser Land wollen ihren Pokalsieg aus dem Vorjahr verteidigen.

SV Bruckmühl eröffnet und schließt Herren-Turnier ab

Die Hausherren eröffnen das Mini-Turnier um 14 Uhr gegen die Elf vom Staffelsee. Ab 15:10 Uhr spielen dann Murnau und die Sechziger gegeneinander. Der ehemalige Regionalligist fordert dann um 17:40 Uhr die Bruckmühler im letzten Duell über zweimal 30 Minuten. Für das leibliche Wohl ist jeweils gesorgt.

Für das Team von Mike Probst stehen vor dem stark besetzten Turnier bereits die ersten beiden Testspiele der neuen Saison an, in der sich das neuformierte Team erstmals zeigen wird. Am Sonntag gastiert die U19 des FC Deisenhofen im Mangfallstadion. Am Mittwoch geht es zum SV Münsing-Ammerland (19:30 Uhr). (Alexander Nikel)