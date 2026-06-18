Zu dünner Kader und zu viele Platzverweise

Kirchardt (blau) musste trotz einer ordentlichen Runde absteigen. – Foto: Berthold Gebhard

Dieser Abstieg war vermeidbar. Lange Zeit durfte die SG Kirchardt auf den zweiten Klassenerhalt in Folge hoffen. Am Ende fehlten dem dünnen Kader die entscheidenden Körner. Wir blicken zurück auf 2025/26.

Mit einer knappen Handvoll Trainingseinheiten auf Rasen vor dem Start der Rückrunde hatte der Sinsheimer Vertreter einen riesengroßen Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz. Erschwerend kam die 2026 ungleich angespanntere personelle Lage hinzu. Kadergrößen von zwölf, dreizehn Mann blieben eher die Regel als die Ausnahme. Kichardt ging regelrecht die Luft aus.

Die Wintervorbereitung hat der SG rückblickend den Klassenerhalt gekostet. Jeder andere der 17 Landesligisten verfügt über einen Kunstrasen und damit über deutlich bessere Bedingungen für die Wintervorbereitung bei kalten und nassen Gegebenheiten. "Wir sind mitunter in die Halle ausgewichen, weil auf dem Rasen einfach kein Training möglich gewesen ist", sagte Kirchardts Trainer Denis Schwager in der Winterpause.

"Die Jungs sind unfassbar engagiert", sagte Schwager in seinem Fazit zur Vorrunde, die mit 20 Punkten die Zielsetzung erreichte. Für den Trainer war es nämlich genau die halbe Miete, da er davon ausging, "dass man dieses Jahr 40 Punkte für den sicheren Klassenerhalt benötigen wird."

Der Auftakt und die erste Saisonhälfte in Summe waren dagegen erfreulich und schienen die Hoffnung auf den erneuten Klassenerhalt hoch zu halten. Elf Punkte aus den ersten fünf Spielen stachen positiv heraus.

Damit behielt er Recht. Der VfB Gartenstadt rettete sich mit 40 Zählern gerade so. Der TSV Amicitia Viernheim musste mit 39 Punkten in die Abstiegsrelegation. In Kirchardt stockte der Motor nach den ersten fünf Spieltagen. Diesen Lauf hätte die Mannschaft noch zwei, drei Wochen fortsetzen müssen, dann wäre das Polster vermutlich groß genug gewesen, um es bis zum Rundenende zu verteidigen und mehr Hoffnung zu haben.

Vier Klatschen läuteten die Trendwende ein

2:7 gegen den FV Brühl, 0:7 gegen den VfR Mannheim II, 0:8 beim ASV Eppelheim und 3:6 bei der SG-SV Lobbach. 28 Gegentore in diesen vier Partien legten die Schwächen schonungslos offen und versauten obendrein das Torverhältnis. In der Winterpause beschlich aufmerksame Landesliga-Beobachter das Gefühl, dass sich die Form der Kichardter auf dem absteigenden Ast befand.

Zehn Spiele warten

Diese Befürchtung bewahrheitete sich leider aus Sicht von Kapitän Dimitrios Babanatsas und Co. Es gelang zwar die im Spätjahr löchrige Abwehr größtenteils zu stopfen, nun stockte allerdings der Offensivmotor. In den ersten sieben Partien 2026 schossen die Kirchardter gerade einmal drei Tore. Mit dieser Bilanz sind große Sprünge nach oben in der Tabelle nicht drin. Im Gegenteil, es ging immer weiter Richtung Abstiegszone.

Zwischenhoch schürt Hoffnung

Aufgeben war aber nicht angesagt. Die zwei Siege gegen den FC Dossenheim (3:0) und beim SV 98 Schwetzingen (2:1) Ende April und Anfang Mai weckten den Glauben an den Klassenerhalt. Die Schwager-Schützlinge bissen sprichwörtlich auf die Zähne, Gianluca Breve spielte beispielsweise trotz bevorstehender Leistenoperation und dementsprechend unter Schmerzen, und warf sich voll rein. In Schwetzingen erzielte in seinem letzten Einsatz vor der OP gar den entscheidenden Treffer zum Auswärtssieg.

Danach verkaufte sich die SG bei den beiden Heimniederlagen gegen den späteren Meister VfR Mannheim II (2:3) und den Vizemeister ASV Eppelheim (3:4) mehr als teuer und hätte Punktgewinne verdient gehabt. Dazwischen gab es jedoch eine 3:5-Niederlage in Viernheim, die zu viel gewesen ist, um doch noch einmal für eine Wende zu sorgen.

Fairnesstabelle der zweite Knackpunkt

Erwähnt werden muss die Fairnesstabelle. Dort ziert die SG Kirchardt den letzten Rang und das mit Abstand. Zwölf Platzverweise sind einsame Spitze, das bedeutet, dass im Schnitt häufiger als alle drei Partien ein Kirchardter frühzeitig runter musste. Die zweitmeisten Platzverweise weisen mit exakt der Hälfte der FV Nußloch und der SV 98 Schwetzingen nach. Herausragend ist in dieser Statistik die SG-SV Lobbach, die alle ihre 34 Begegnungen mit elf Mann auf dem Feld beendete.

Akzeptanz

Schwager sagte schon während der Rückrunde. "Wenn es runtergehen sollte, wollen wir in der Kreisliga wieder eine schlagkräftige Truppe stellen." Davon darf man ausgehen, schließlich hat die Mannschaft trotz des Abstiegs ordentliche 31 Punkte gesammelt. Das ist eine Ausbeute, die in vielen der vergangenen Jahre für den Klassenerhalt gereicht hätte.

Angesichts der nicht gerade herausragenden Qualität der Sinsheimer Kreisliga, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die SG 2026/27 direkt wieder oben mitspielen kann. Vielleicht übernimmt sie sogar die Rolle des Topfavoriten.