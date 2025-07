"Zu den Stärken zähle ich eine geschlossene und intakte Mannschaft"

Motivierter Start nach Vereinsjubiläum

Trainer Andy Lindt weiß, wie wichtig eine gute Vorbereitung für den Landesklasse-Alltag ist. Dennoch war beim FSV Schorfheide Joachimsthal der Auftakt später bewusst gewählt, unmittelbar nach den Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum. "Da wir erst am 22. Juli nach unserem Jubiläum gestartet sind, lässt sich noch nicht so viel sagen", betont Lindt. Umso intensiver ist das Pensum in den folgenden Wochen: "Wir trainieren bzw. spielen viermal pro Woche und das über fünf Wochen, um einen guten Fitnesszustand am 1. Spieltag zu erzielen."