Zu Beginn beim Aufsteiger – Jetzendorf vor „umkämpftem Duell“ gegen Neuburg

„Ich bin sicher, dass es ein umkämpftes Duell wird“: Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner vor dem Spiel in Neuburg. – Foto: hab

Das Karriereende von Ben Geuenich und der Wechsel von Wlad Beiz ins Trainergeschäft waren für die Jetzendorfer der Anlass, den Kader zu verjüngen. Die Qualität blieb dabei nicht auf der Strecke. Pöllner war mit der Vorbereitung zufrieden. „Wir haben im Kollektiv überzeugt. Wir sind vor allem in der Offensive breiter aufgestellt – und das macht uns unberechenbarer“, so der TSV-Coach.

Die vergangenen Wochen waren intensiv. Nun wird sich zeigen, ob sich die Schinderei in der Vorbereitung für die Fußballer des TSV Jetzendorf gelohnt hat: Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner bestreitet am Donnerstag um 18.30 Uhr beim VfR Neuburg das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Landesliga Südwest.

Wenn die Defensive – in der vergangenen Spielzeit die zweitbeste der Liga – weiterhin stabil steht, sind die Jetzendorfer schwer zu bezwingen. Dennoch weichen die TSV-Kicker nicht von ihrem Ziel ab. Das bleibt wie in den vergangenen Jahren, den Klassenerhalt so früh wie möglich einzutüten – und sich danach neuen Herausforderungen zu stellen.

Ein alter Bekannter wartet

Die Jetzendorfer gehören inzwischen zum Inventar der Landesliga Südwest. Für den TSV beginnt bereits die fünfte Saison in Folge in der Spielklasse. Nur die zweiten Mannschaften von Illertissen und Memmingen sowie Kempten und Durach spielen noch länger ununterbrochen in der Liga.

Zum Auftakt wartet mit Aufsteiger Neuburg ein alter Bekannter. Als die Jetzendorfer 2019 aufstiegen, gehörte der VfR zum erweiterten Favoritenkreis. Das einzige Landesliga-Duell in der abgebrochenen Corona-Saison endete 3:3. Die Kader von damals haben mit denen von heute allerdings nur noch wenig gemeinsam. Einziger Jetzendorfer, der damals auf dem Platz stand, war der heutige Co-Trainer Stefan Kellner.

Auch Neuburg hat sein Team fast komplett umgebaut. Nach dem Aufstieg über die Relegation geht es für den VfR ebenfalls um den Klassenerhalt. „Sie werden mit viel Selbstvertrauen in die Saison gehen und haben einige erfahrene Spieler – unter anderem ihr Spielertrainer-Duo“, sagt Pöllner. Vor allem Co-Trainer Sebastian Habermeyer bringt Qualität mit. Beim TSV Rain gehörte er in der Regionalliga zum Stammpersonal, zuletzt prägte er als Führungsspieler das Neuburger Mittelfeld.

Qualität ist also auch beim Aufsteiger vorhanden. Trotzdem will Jetzendorf auf Sieg spielen. Der TSV kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur Bryan Beyreuther und Lukas Endres fehlen verletzt. „Wir können uns nicht beklagen. Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Ich bin sicher, dass es ein umkämpftes Duell wird“, sagt Pöllner.