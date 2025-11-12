Zu alt, zu blöd

– Foto: Jörn Kutschmann

Hertha BSC Ama Zwee – SV Empor Berlin III 2:2 10.Spieltag Kreisliga A Berlin Staffel 1 Saison 2025/2026 Freitag, 07.11.2025 19:00 Uhr 35 Zuschauer August-Bier-Platz 2

Die Leitung zu ChatGPT glüht, ständig wird an den Einstellungen der Spiegelreflex herumgeschraubt. Blende, ISO-Wert – alles wird hin- und hergestellt. Doch am Ende hat das alles keinen Zweck, und die Canon verschwindet im Kamerarucksack.

Ich hab für sowas einfach keine Geduld – und wer weiß, vielleicht ist die Kamera auch einfach zu alt. Vielleicht bin ich zu blöd. Vielleicht ist das Flutlicht hier auch einfach Grütze. Oder ein bisschen was von allem. Zu diesem Zeitpunkt war ich ohnehin etwas angenervt:

Der Freitagabend begann eigentlich total entspannt. Ich war mehr als pünktlich ins Wochenende gestartet und konnte zu Hause noch ein paar Dinge erledigen, ehe ich mich auf den Weg machte, erst Frau, dann Sohnemann abzuholen.

Kaum saß meine Gattin wenig später auf dem Beifahrersitz, wurde der Tag nervig. Sie konnte im Grunde gar nichts dafür, war aber die Überbringerin schlechter Nachrichten. So hatte sie – in ihrer Rolle als Elternsprecherin – erfahren, dass bereits die vierte Erzieherin in kürzester Zeit einen Versetzungsantrag eingereicht hatte.

Dazu kam, dass ihr Deutschlandticket im Rahmen einer Kontrolle im Bus gescannt worden war, das Gerät die Karte aber nicht erkennen konnte. Also ging es für uns direkt nach der Kita noch schnell ins nächste BVG-Kundenzentrum, um das abklären zu lassen. Im Endeffekt war alles okay, aber die ganze Geschichte hatte viel Zeit gekostet. So konnte ich den Abendbrot-Döner nicht wirklich genießen, sondern musste meine Halloumi-Stulle förmlich runterschlingen.

Gut, dass man es auf der Havelchaussee mit der Höchstgeschwindigkeit nicht ganz so genau nimmt – so war ich gute 30 Minuten vor dem Anstoß am August-Bier-Platz.

Weil meine beiden Kumpanen heute anderweitig verplant waren, baute ich fix alles im Alleingang auf und vertrieb mir die Zeit bis zum Anpfiff.

Von den ersten Minuten bekam ich nicht viel mit, denn – wie oben beschrieben – versuchte ich, brauchbare Fotos vom Spiel zu machen. Nach zehn Minuten gab ich das Unterfangen auf. Keine Ahnung, ob ich nun zu blöd oder die Technik zu alt ist. Vielleicht ist es auch genau andersrum.

Die Wut darüber, das einfach nicht hinzubekommen, verflog, als Justin zum 1:0 einnetzte.

Dann überkam mich Verwunderung: Empor glich nicht nur kurz darauf aus, sie spielten auch einen richtig guten Ball.

Keine Ahnung, wie die so weit unten in der Tabelle gelandet waren – ihr Spiel war wirklich ansehnlich. Und sie gaben auch nicht auf, nachdem Justin nach einer Stunde die erneute Hertha-Führung erzielt hatte. Im Gegenteil: Sie drückten auf den Ausgleich und bekamen ihn – 15 Minuten vor dem Ende der Partie.