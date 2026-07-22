»Zu 99,9 %« gegen 1860 München: Wendelstein heiß auf den Pokal-Kracher Wendelstein schreibt in der Landesliga Vereinsgeschichte +++ »Einmaliges Erlebnis« gegen 1860 München vor bis zu 3.000 Fans steht an von Boris Manz · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

Obacht, 1860 München! Der FC Wendelstein kann Pokal. 2016, 2020, 2021, 2023, 2024 und 2026 gewann der FCW den Pokal. – Foto: Steven Pawlowicz

Der kommende Gegner des TSV 1860 München im Pokal steht so gut wie fest. „Die Katze kann ich aus dem Sack lassen. Es finden die ersten Gespräche statt. Zu 99,9 % wird es Sechzig“, sagt Wendelsteins Trainer Dirk Wagler. Für den Meistertrainer des erst 2017 aus drei Vereinen entstandenen Vereins womöglich ein wegweisender Moment.

Zum Hintergrund: Der FCW spielt in Mittelfranken und trägt seine Heimspiele an der Sportanlage des FV Wendelstein aus, bis 2005 ein regelmäßger Gast in der Landesliga in Bayern. 2017 schlossen sich der FVW, der TSV Wendelstein und der TSV Röthenbach St. Wolfgang zu einem Verein zusammen, um die Kräfte in der Region zu bündeln. „Wenn das gelingt, haben wir ein Riesenpotenzial. Wir haben eine super Anlage, eine tolle und auch finanziell gut gebettete Gemeinde und es entsteht hier einiges“, sagt Wagler. Zuletzt gab es auch sportlich Erfolge: Als einziger Verein der 24 Kreissieger gelang dem FCW das Weiterkommen in der ersten Runde des Toto-Pokals. In der Vorsaison stieg Wendelstein zudem als Bezirksliga-Meister erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf: „Der Erfolg jetzt schiebt die Sache hoffentlich weiter an. Der Aufstieg, der Pokalsieg und das Spiel gegen 1860 können nur positiv sein.“

2000 bis 3000 Fans? Wendelstein freut sich »extrem« auf 1860 München und hofft auf Zusage Die Vorfreude auf die Löwen ist im ganzen Verein spürbar. „Seit dem Pokalsieg spreche ich davon: Es muss ein Spiel gegen 1860 geben“, sagt Wagler. „Das wird ein einmaliges Erlebnis.“ Dass 1860 München nach Wendelstein kommen wird, liegt am System im Pokal. Als einziger Kreissieger in der 2. Runde darf sich Wendelstein seinen Gegner aussuchen. „Wie überall in Bayern gibt es auch bei uns zahlreiche 1860-Fans, deshalb freuen wir uns extrem“, so Wagler, der jetzt auf das Ordnungsamt und den Verband hofft. Denn: Am Sportplatz in Wendelstein könne er sich rund 2000 bis 3000 Fans vorstellen. „Bei uns ist es sehr weitläufig, viel Feld darum herum und es gibt Parkflächen en masse“, so Wagler. Aktuell diskutiere man noch über eine mögliche Gästetrennung. Klar ist aber auch: Am Ende wird die Zulassung auf anderer Ebene entschieden. „Danach werden wir uns richten müssen“, so Wagler.

Einladung an Daniel Bierofka steht – historisches Spiel in der Landesliga Nordost Einen Wunsch-Gast hat Wagler auch: den Urlöwen Daniel Bierofka. Den ehemaligen 1860-Trainer und Spieler lernte Wagler in der Trainerausbildung kennen: „Es würde mich extrem freuen, wenn er kommt. Ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn. Er ist ein Top-Ausbilder und sehr, sehr sympathisch.“ In Wendelstein freue man sich aber natürlich über jeden Gast. Ob 1860- oder FCW-Fan – auch abseits der Highlight-Spiele. Zuletzt läuft es ohnehin: Im Pokal schlug man den Ligakonkurrent Unterreichenbach (2:1) und in der Liga feierte Wendelstein im ersten Landesliga-Spiel der Vereinsgeschichte den ersten Punktgewinn der Vereinsgeschichte. „Die vergangene Bezirksliga-Saison war überragend und mit dem Kreispokalsieg sind wir wirklich erfolgsverwöhnt. Aber: Wir haben so gut wie keine Landesliga-Erfahrung. Sowohl in der Liga als auch im Pokal hatten wir das Spielglück auf unserer Seite und haben unsere Chancen gut genutzt“, so Wagler. Beidemale habe seine Mannschaft als Einheit überzeugt: kompakte Defensive und volle Intensität. Von den starken Ergebnissen zum Auftakt lässt sich Wagler nicht blenden. „Unser einziges Ziel ist der Klassenerhalt. Ich sehe es schon als Erfolg, wenn wir in die Relegation kommen. Um nichts anderes geht es. Bei uns geht auch die Welt nicht unter, wenn wir absteigen. Wir wollen trotzdem ambitioniert sein und uns mit unseren Mitteln in der Landesliga etablieren.“