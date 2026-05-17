Zrinski Waiblingen ungefährdet, SV Spiegelberg im 9:1-Torrausch

Kreisliga B2:

SF Großerlach – SVG Kirchberg 3:5

In Großerlach entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der vor allem von einem spektakulären Privatduell zweier Torjäger geprägt war. Bruno Schönfelder brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, doch Kirchberg drehte die Partie postwendend durch Yannik Lindmayer (15.) und den glänzend aufgelegten Robert-Rafael Acojocaritei (26.). Kurz vor der Pause glich erneut Schönfelder (44.) zum 2:2 aus.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start: Acojocaritei (50.) und Timo Schmückle (54.) schraubten das Ergebnis auf 2:4 hoch. Großerlach gab sich nicht auf, und Bruno Schönfelder machte in der 73. Minute per Dreierpack den 3:4-Anschluss perfekt. Den Schlusspunkt setzte jedoch der überragende Mann des Tages auf der Gegenseite: Robert-Rafael Acojocaritei markierte in der 87. Minute ebenfalls seinen dritten Tagestreffer und besiegelte den turbulenten 3:5-Auswärtssieg der Kirchberger.

SV Spiegelberg – SGM Aspach 9:1

Ein Debakel musste die SGM Aspach beim SV Spiegelberg über sich ergehen lassen. Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Rausch, allen voran Marc-Andre Ziegler, den die Aspacher Hintermannschaft zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Ziegler eröffnete das Schützenfest mit einem Doppelschlag in der 18. und 19. Minute. Jannick Maurer (27.) und Pascal Endruteit (42.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0.

Wer dachte, Spiegelberg würde im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Erneut Marc-Andre Ziegler schlug innerhalb von nur zwei Minuten doppelt zu (49., 50.) und legte in der 58. Minute sogar seinen fünften (!) Tagestreffer zum 7:0 nach. Jannick Maurer (62.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Der Ehrentreffer von Patrice De Padova (67.) war kaum der Rede wert, bevor Almouayadbellah Mahmoud (70.) den 9:1-Endstand herbeiführte.

FC Winnenden – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II 1:4

Die Reserve aus Murrhardt und Kirchenkirnberg entführte drei Punkte aus Winnenden, machte es dabei aber phasenweise spannender als nötig. Marian Bühler brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Nach einer Stunde bot sich der SG die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch Vincenzo Pace (60.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Winnender Schlussmann Elvis Bylykbashi.

Der Fehlschuss rüttelte die Gäste jedoch wach: Silas Klenk (67.) und Levin Krauss (77.) bauten den Vorsprung auf 0:3 aus. Winnenden verkürzte durch Baseedy Kinteh (84.) noch einmal, doch in der Nachspielzeit setzte erneut Marian Bühler (90.+6) den Schlusspunkt zum 1:4-Auswärtserfolg.

TSV Oberbrüden – SC Fornsbach 1:6

Für den TSV Oberbrüden war die Partie bereits nach zehn Minuten emotional gelaufen. Danijel Stanimirovic (10.) sah die Rote Karte und stellte seine Mannschaft damit vor eine Mammutaufgabe. Die dezimierten Hausherren kämpften wacker, mussten aber kurz vor dem Pausenpfiff das 0:1 durch Frank Altvater (44.) hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Fornsbach die Überzahl gnadenlos aus. Daniel Sanwald (48.) und ein Doppelpack von Sebastiano Di Benedetto (57., 62.) schraubten das Ergebnis schnell auf 0:4 hoch. Zwar gelang Vladyslav Khursenko (63.) der schnelle Ehrentreffer für den TSV, doch Dario Schultes (68.) und Nils Howorka (81.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 1:6-Kantersieg der Gäste.

TSV Leutenbach – TSV Lippoldsweiler 6:0

Das Spiel in Leutenbach ging komplett als die große „Arian-Heß-Show“ in die Vereinsgeschichte ein. Der Angreifer der Hausherren erwischte einen Tag, den man vermutlich nur einmal im Leben erlebt, und erzielte beim 6:0-Erfolg alle sechs Tore für seine Mannschaft im Alleingang.

Nach dem Führungstreffer in der 18. Minute brachen kurz vor der Pause bei den Gästen aus Lippoldsweiler alle Dämme: Innerhalb von nur sechs Minuten schnürte Heß einen schier unglaublichen Viererpack (36., 37., 38., 41.) – inklusive eines blitzsauberen Hattricks innerhalb von 180 Sekunden. Nach dem Wechsel krönte der Ausnahmespieler seine historische Leistung in der 52. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand.

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