Zrinski Waiblingen ungefährdet, SV Spiegelberg im 9:1-Torrausch

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Strümpfelbach zeigten sich die Gäste aus Stetten als das reifere und treffsicherere Team. Robin Ebner brachte den TV Stetten in der 28. Minute in Führung und sorgte damit für den Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Kristian Ibishaj (50.) zum 0:2 nach. Als den Hausherren dann auch noch ein unglückliches Eigentor durch Philipp Ritter (77.) zum 0:3 unterlief, schien die Partie gelaufen. Strümpfelbach bewies zwar Moral und verkürzte durch Nico Knödler (81.) auf 1:3, doch in der Schlussminute machte Carmine D´Addio (90.) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand endgültig alles klar für die Gäste.
Was für ein unglaubliches Drama in Hößlinswart! Die Hausherren schienen nach einem blitzschnellen Doppelpack von Gentian Rrustemi (35., 37.) und einer komfortablen 2:0-Pausenführung bereits wie der sichere Sieger. Miedelsbach steckte jedoch nicht auf und verkürzte durch Markus Ihling Jr. (83.) auf 2:1. Was dann in der 90. Minute passierte, ließ die Zuschauer fassungslos zurück: Erst glich Sebastian Hentschel zum viel umjubelten 2:2 für Miedelsbach aus – doch noch in derselben Spielminute schlug Hößlinswart eiskalt zurück. Georgios Tompoulidis markierte den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer und ließ den KTSV im kollektiven Jubel versinken.
In Fellbach entwickelte sich eine zähe und defensiv geprägte Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld und legten den Fokus auf eine stabile Absicherung. Am Ende entschied ein einziger erfolgreicher Offensivmoment: Der TSV Haubersbronn fand die entscheidende Lücke in der Fellbacher Hintermannschaft und entführte dank eines knappen 0:1-Auswärtssieges alle drei Zähler.
Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Waiblingen zu sehen. Der KSV Zrinski ließ den Gästen aus Höfen-Baach über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Lovro Zecevic eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, ehe Erik Belcic praktisch mit dem Halbzeitpfiff (45.) auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang schraubten Mateo Ravlic (72.) und erneut Lovro Zecevic (74.) das Ergebnis per Doppelschlag in die Höhe. Den Schlusspunkt unter eine extrem dominante Vorstellung setzte Luis Medvidovic in der Nachspielzeit (90.+2) zum 5:0-Kantersieg.
Der SV Plüderhausen feierte einen am Ende ungefährdeten Auswärtserfolg in Neustadt. Die Gäste agierten vor dem Tor deutlich abgeklärter. Nick Werner brachte Plüderhausen in der 27. Minute in Front. Neustadt bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um den Ausgleich, lief gegen die kompakt stehende Gäste-Abwehr jedoch immer wieder fest. In der Schlussphase machten die Gäste den Sack endgültig zu: Yannik Leitlein (70.) erhöhte auf 0:2, ehe erneut Nick Werner (85.) mit seinem zweiten Tagestreffer den 0:3-Endstand perfekt machte.
Dabei fing es für die Gäste aus Schorndorf in Schlechtbach so gut an: Benjamin Jahn verwandelte in der 16. Minute einen Foulelfmeter zur frühen Führung. Schlechtbach schüttelte sich jedoch kurz und glich noch vor der Pause durch Giovanni Baumann (38.) aus. Im zweiten Durchgang erlebte die ASGI dann einen kollektiven Blackout: Innerhalb von nur sechs Minuten schraubten Lukas Tauschek (69.), Pascal Frenz (73.) und erneut Giovanni Baumann (75.) das Ergebnis auf 4:1 hoch. Von diesem dreifachen Nackenschlag erholten sich die Schorndorfer bis zum Schlusspfiff nicht mehr.
Der SV Hegnach nutzte den Heimvorteil optimal aus und sicherte sich drei Punkte gegen Rommelshausen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der nötigen Konsequenz im Torabschluss erarbeitete sich Hegnach eine komfortable Führung und brachte den 3:1-Heimerfolg am Ende über die Zeit.
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In Großerlach entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der vor allem von einem spektakulären Privatduell zweier Torjäger geprägt war. Bruno Schönfelder brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, doch Kirchberg drehte die Partie postwendend durch Yannik Lindmayer (15.) und den glänzend aufgelegten Robert-Rafael Acojocaritei (26.). Kurz vor der Pause glich erneut Schönfelder (44.) zum 2:2 aus.
Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start: Acojocaritei (50.) und Timo Schmückle (54.) schraubten das Ergebnis auf 2:4 hoch. Großerlach gab sich nicht auf, und Bruno Schönfelder machte in der 73. Minute per Dreierpack den 3:4-Anschluss perfekt. Den Schlusspunkt setzte jedoch der überragende Mann des Tages auf der Gegenseite: Robert-Rafael Acojocaritei markierte in der 87. Minute ebenfalls seinen dritten Tagestreffer und besiegelte den turbulenten 3:5-Auswärtssieg der Kirchberger.
Ein Debakel musste die SGM Aspach beim SV Spiegelberg über sich ergehen lassen. Die Hausherren spielten sich in einen regelrechten Rausch, allen voran Marc-Andre Ziegler, den die Aspacher Hintermannschaft zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Ziegler eröffnete das Schützenfest mit einem Doppelschlag in der 18. und 19. Minute. Jannick Maurer (27.) und Pascal Endruteit (42.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0.
Wer dachte, Spiegelberg würde im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Erneut Marc-Andre Ziegler schlug innerhalb von nur zwei Minuten doppelt zu (49., 50.) und legte in der 58. Minute sogar seinen fünften (!) Tagestreffer zum 7:0 nach. Jannick Maurer (62.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Der Ehrentreffer von Patrice De Padova (67.) war kaum der Rede wert, bevor Almouayadbellah Mahmoud (70.) den 9:1-Endstand herbeiführte.
Die Reserve aus Murrhardt und Kirchenkirnberg entführte drei Punkte aus Winnenden, machte es dabei aber phasenweise spannender als nötig. Marian Bühler brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Nach einer Stunde bot sich der SG die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch Vincenzo Pace (60.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Winnender Schlussmann Elvis Bylykbashi.
Der Fehlschuss rüttelte die Gäste jedoch wach: Silas Klenk (67.) und Levin Krauss (77.) bauten den Vorsprung auf 0:3 aus. Winnenden verkürzte durch Baseedy Kinteh (84.) noch einmal, doch in der Nachspielzeit setzte erneut Marian Bühler (90.+6) den Schlusspunkt zum 1:4-Auswärtserfolg.
Für den TSV Oberbrüden war die Partie bereits nach zehn Minuten emotional gelaufen. Danijel Stanimirovic (10.) sah die Rote Karte und stellte seine Mannschaft damit vor eine Mammutaufgabe. Die dezimierten Hausherren kämpften wacker, mussten aber kurz vor dem Pausenpfiff das 0:1 durch Frank Altvater (44.) hinnehmen.
Nach dem Seitenwechsel nutzte Fornsbach die Überzahl gnadenlos aus. Daniel Sanwald (48.) und ein Doppelpack von Sebastiano Di Benedetto (57., 62.) schraubten das Ergebnis schnell auf 0:4 hoch. Zwar gelang Vladyslav Khursenko (63.) der schnelle Ehrentreffer für den TSV, doch Dario Schultes (68.) und Nils Howorka (81.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 1:6-Kantersieg der Gäste.
Das Spiel in Leutenbach ging komplett als die große „Arian-Heß-Show“ in die Vereinsgeschichte ein. Der Angreifer der Hausherren erwischte einen Tag, den man vermutlich nur einmal im Leben erlebt, und erzielte beim 6:0-Erfolg alle sechs Tore für seine Mannschaft im Alleingang.
Nach dem Führungstreffer in der 18. Minute brachen kurz vor der Pause bei den Gästen aus Lippoldsweiler alle Dämme: Innerhalb von nur sechs Minuten schnürte Heß einen schier unglaublichen Viererpack (36., 37., 38., 41.) – inklusive eines blitzsauberen Hattricks innerhalb von 180 Sekunden. Nach dem Wechsel krönte der Ausnahmespieler seine historische Leistung in der 52. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand.
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