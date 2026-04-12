Zrinski Waiblingen im 6:1-Torrausch, Fornsbach besiegt Oppenweiler II

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSG Buhlbronn – FC Jat Fellbach 5:1
Vor 67 Zuschauern brannte die TSG Buhlbronn ein echtes Feuerwerk ab und ließ dem FC Jat Fellbach keine Chance. Die Weichen wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt: Stefan Loos (11.), Gylbert Avdiu (20.) und Martin Gösche (36.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung, die die Dominanz der Hausherren unterstrich. Fellbach kam zwar nach dem Seitenwechsel durch Igor Skopljak (68.) zum Anschlusstreffer, doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt nicht lange. In der Schlussphase schraubten David Nagler (84.) und Liam Nohe (90.) das Ergebnis in die Höhe und machten den deutlichen Heimsieg perfekt. Während Buhlbronn eine geschlossene Mannschaftsleistung feierte, war Fellbach an diesem Tag schlichtweg überfordert.
SF Höfen-Baach – KTSV Hößlinswart 0:2
Es war ein hochemotionales und hitziges Duell, das die Zuschauer in Höfen-Baach in Atem hielt. Bereits in der 21. Minute sah Nemanja Milenovic vom KTSV Hößlinswart die Rote Karte, was die Gäste für den Rest der Partie in Unterzahl zurückließ. Doch trotz der numerischen Überlegenheit gelang es den Hausherren nicht, Kapital daraus zu schlagen. Ein unglückliches Eigentor von Mahir Petekbasi in der 72. Minute brach schließlich den Bann zugunsten der Gäste. Die Emotionen kochten weiter über, als Nikola Milenovic in der 80. Minute auf 0:2 erhöhte und quasi im gleichen Atemzug Jeremy Gonzalez von den SF Höfen-Baach ebenfalls mit Rot vom Platz gestellt wurde. Am Ende jubelte der KTSV über einen hart erkämpften Sieg der Moral, während Höfen-Baach die bittere Niederlage verarbeiten muss.
ASGI Schorndorf – TSV Haubersbronn 2:1
In Schorndorf sahen die Fans eine extrem spannende Partie, die erst in einer dramatischen Nachspielzeit entschieden wurde. Tolga Selvi brachte die ASGI bereits nach einer halben Stunde in Führung und sorgte für Jubel auf den Rängen. Lange Zeit blieb es bei diesem knappen Vorsprung, bis die Schlussminuten zur Nervenschlacht wurden. In der ersten Minute der Nachspielzeit (90.+1) verwandelte Giovanni Camassa einen Foulelfmeter zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0. Doch Haubersbronn gab nicht auf und kam in der 90.+5 Minute ebenfalls durch einen Foulelfmeter von Demian Mesic zum Anschluss. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr – die ASGI rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte drei hart erarbeitete Punkte.
SV Plüderhausen – Spvgg Rommelshausen 0:3
Die Spvgg Rommelshausen präsentierte sich beim SV Plüderhausen äußerst abgeklärt und effektiv. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Rifaat Al-Shammaa (15.) und Claudio Paterno (24.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung, die den Gastgebern sichtlich den Schwung nahm. Plüderhausen bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber über die gesamte Spielzeit kein rechtes Mittel gegen die defensivstarken Rommelshäuser. In der Schlussphase machte Mustafa Babadag (81.) mit dem Treffer zum 0:3 endgültig alles klar. Ein souveräner Auswärtsauftritt der Spvgg, während Plüderhausen einen Nachmittag zum Vergessen erlebte.
TV Stetten – TSV Neustadt 4:0
Der TV Stetten feierte einen berauschenden Heimsieg und überrollte den TSV Neustadt vor allem in einer furiosen Phase der zweiten Halbzeit. Tim Kopp eröffnete in der 32. Minute den Torreigen und sicherte die knappe Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Stettener in einen Rausch: Binnen nur fünf Minuten schraubten Kristian Ibishaj (62., 67.) und erneut Tim Kopp (63.) das Ergebnis auf 4:0 hoch. Neustadt fand gegen diese Offensiv-Welle kein Gegenmittel und musste die Überlegenheit der Hausherren anerkennen. In Stetten herrschte nach dem Schlusspfiff ausgelassene Stimmung über diese beeindruckende Vorstellung.
TSV Miedelsbach – KSV Zrinski Waiblingen 1:6
Eine herbe Heimniederlage musste der TSV Miedelsbach gegen einen bärenstarken KSV Zrinski Waiblingen einstecken. Zwar konnte Valentino Mazzei (18.) per Foulelfmeter die frühe Führung der Gäste durch Mateo Ravlic (15.) noch prompt ausgleichen, doch danach übernahm Waiblingen komplett das Kommando. Dario Anusic (25.) und Luis Medvidovic (30.) stellten noch vor der Pause auf 1:3. Auch im zweiten Durchgang ließ der KSV nicht locker: Erneut Ravlic (60.) und Medvidovic (70.) sowie Semir Subasic (80.) machten das halbe Dutzend voll. Ein dominanter Auftritt der Gäste, der den Miedelsbachern einen schmerzhaften Nachmittag bereitete.
TSV Strümpfelbach – SV Hegnach 1:2
Was für ein bitteres Ende für den TSV Strümpfelbach! Die Partie begann bereits mit einem emotionalen Dämpfer, als Lukas Brukner in der 30. Minute mit einem Foulelfmeter an Hegnachs Torwart Patrick Schwarz scheiterte. Dennoch kämpften sich die Hausherren zurück und gingen in der 66. Minute durch Marcin Giek in Führung. Die Sensation schien greifbar, doch Hegnach bewies in der Schlussphase den längeren Atem. Antonio Santoro (77.) glich zunächst aus, bevor Rrustem Selimaj in der 89. Minute zum 1:2-Siegtreffer für die Gäste traf. Während Hegnach den späten Sieg bejubelte, blieb Strümpfelbach nach einer leidenschaftlichen Leistung fassungslos und ohne Punkte zurück.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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TSV Oberbrüden – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II 4:1
Der TSV Oberbrüden legte vor heimischer Kulisse los wie die Feuerwehr und ließ der Reserve aus Murrhardt kaum Luft zum Atmen. Bereits nach knapp einer halben Stunde war die Vorentscheidung praktisch gefallen: Samuel da Cruz eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, bevor Leonardo Qukaj (21.) und Luan Qukaj (27.) mit einem Doppelschlag auf 3:0 erhöhten. Oberbrüden dominierte das Geschehen nach Belieben, und als Samuel da Cruz in der 61. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:0 markierte, war der Heimsieg endgültig eingetütet. In der Schlussphase wurde es noch einmal kurios: Erst scheiterte Daniel Zivaljevic in der 87. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Murrhardter Schlussmann Mikk Fechter, bevor Benjamin Schwer im direkten Gegenzug (88.) den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.
TSV Lippoldsweiler – SV Spiegelberg 1:7
Ein wahres Debakel erlebte der TSV Lippoldsweiler im Duell gegen einen entfesselten SV Spiegelberg. Die Gäste spielten sich phasenweise in einen Rausch und zeigten sich vor dem Tor gnadenlos effektiv. Jannick Maurer (8.) und Michel Disch (15.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Hausherren alle Dämme: Erneut Maurer (55.) und Marc-Andre Ziegler (61.) schraubten das Ergebnis auf 0:4 hoch. Zwar gelang Emil Malinov in der 64. Minute das 1:4, doch die Antwort der Spiegelberger folgte prompt und gewaltig. Jannick Maurer machte in der 65. Minute seinen Hattrick perfekt, bevor Marc-Andre Ziegler mit zwei weiteren Treffern (68., 74.) ebenfalls einen Dreierpack schnürte und den 1:7-Endstand besiegelte. In Lippoldsweiler herrschte nach dem Schlusspfiff Fassungslosigkeit über diese bittere Abreibung.
SC Fornsbach – SG Oppenweiler-Strümpfelbach II 3:2
Was für eine emotionale Achterbahnfahrt in Fornsbach! Die Gäste der SG Oppenweiler-Strümpfelbach II schienen die Partie nach 20 Minuten bereits fest im Griff zu haben, nachdem Marc Bogdanoff mit einem eiskalten Doppelpack (8., 20.) für eine vermeintlich beruhigende 0:2-Führung gesorgt hatte. Doch der SC Fornsbach bewies ein riesiges Kämpferherz und startete noch vor der Pause die Aufholjagd: Nils Howorka verkürzte in der 31. Minute auf 1:2 und hauchte seinem Team neues Leben ein. Nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf unermüdlich auf den Ausgleich, der Dario Schultes in der 60. Minute schließlich gelang. Die Partie war nun völlig offen und hochemotional, bis Steffen Riedel in der 75. Minute mit dem Siegtreffer zum 3:2 für großen Jubel sorgte. Fornsbach feierte einen heroischen Comeback-Sieg, während die Gäste nach der frühen Führung geschockt zurückblieben.
SGM Aspach – TSV Leutenbach 0:2
In einer lange Zeit ausgeglichenen und taktisch geprägten Partie behielt der TSV Leutenbach am Ende die Oberhand. Die SGM Aspach hielt leidenschaftlich dagegen und schien ein torloses Remis in die Halbzeitpause zu retten, doch dann folgte der psychologische Wirkungstreffer: Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erzielte David Barisic die Führung für die Gäste. Dieser Treffer hinterließ bei Aspach spürbar Wirkung, denn nur sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff (52.) legte Emil Schubert das 0:2 nach. In der Folge verteidigte Leutenbach den Vorsprung äußerst abgeklärt und ließ defensiv kaum noch etwas anbrennen. Aspach bemühte sich zwar redlich um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die stabile TSV-Abwehr, sodass die Punkte schließlich mit nach Leutenbach wanderten.
SVG Kirchberg – FC Winnenden 1:3
Der FC Winnenden entführte mit einer souveränen Leistung drei Punkte aus Kirchberg. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und schockten die Hausherren bereits in der 7. Minute durch die Führung von Faik Metaj. Kirchberg fand nur schwer in die Zweikämpfe, was Winnenden eiskalt ausnutzte: Francisco Ordonez erhöhte in der 24. Minute auf 0:2. Als Pajtim Krasniqi kurz nach der Pause (49.) zum 0:3 traf, war die Messe vorzeitig gelesen. Winnenden kontrollierte in der Folge das Tempo und verwaltete den Vorsprung geschickt. Kirchberg bewies in der Schlussphase immerhin Moral und kam in der 90. Minute durch Robert-Rafael Acojocaritei zum 1:3-Anschlusstreffer, der jedoch lediglich Ergebniskosmetik blieb.
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