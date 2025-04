Zornheim vs. Bodenheim: Wer schnappt sich den Ü32-Pott? TSV Zornheim empfängt VfB Bodenheim im Kreispokalfinale +++ Mehr als 200 Zuschauer erwartet

Zornheim. Stimmungsvoll dürfte es am Mittwoch (19.30 Uhr) auf dem Rasenplatz an der Hahnheimer Straße werden, wenn die Fußballer des heimischen TSV Zornheim im Endspiel um den Ü32-Kreispokal vor mindestens 200 bis 300 Zuschauern auf den VfB Bodenheim treffen.

Gerne hätte Todaro auch Norman Loos aus der Verbandsliga-Elf vom Guckenberg im Kader gehabt. Doch der Torjäger sagte wegen eines Zahnarzt-Termins frühzeitig ab. Dafür sind ansonsten fast alle Mann an Bord. Beim 3:2-Sieg im Halbfinale bei Alemannia Laubenheim standen außer Todaro und Schwitalla auch noch Julian Martens, Björn Hemp, Oliver Sieben, Dennis Bingenheimer, Dominik Lang, Marc Windecker, Jens Eberhardt, Maximilian Schneider und Marius Porsch in der Startelf des Titelverteidigers, der sich vor einem Jahr im Elfmeterschießen bei der Spvgg. Dietersheim durchgesetzt hatte.

In den Augen von TSV-Coach Matthias Appel ist der VfB Favorit. „Wir werden aber alles tun, um das Spiel ausgeglichen zu gestalten“, sagt Appel, der die Siegchancen bei 40 Prozent sieht. Im Halbfinale sorgten Andreas Bengel, Dirk Willuweit, Thomas Schulz, Steffen Jennerke, Daniel Vois, Fabian Tautenhahn, Fabian Kaden, Florian Merchel, Steffen Fassnacht sowie Manuel und Uli Henss in einer hektischen Partie für einen 2:1-Sieg bei Mainz 05, der für viel Begeisterung sorgte.

Pokalfinale nach 26 Jahren Abstinenz

Während die VfB-AH sich schon häufig den Pott geschnappt hat, nahm der TSV in den vergangenen Jahren nicht mehr am Pokalwettbewerb der Ü32 teil. „Beim Sieg gegen 05 sind 100 Zornheimer an den Bruchweg gefahren – das spiegelt die Euphorie im Verein ziemlich gut wider“, so Appel. „Die Vorfreude ist riesengroß. Wir stehen nach 26 Jahren wieder im Finale, wollen den Pott erstmals nach Zornheim holen. Dies hat für alle einen großen Wert, denn es würde zeigen, dass man als Mannschaft und als geschlossenes Team seine Ziele und Träume verwirklichen kann.“