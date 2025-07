Zornheim gewinnt hitzigen Pokalfight, andere BZL-Teams standesgemäß

„Die Mannschaft kann stolz auf sich sein“, sagte Wackernheims Co-Trainer Leon Hill. „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem sehr guten Bezirksligisten mithalten können. Der Doppelschlag in der ersten Halbzeit hat uns sehr wehgetan, jedoch haben wir in der zweiten Hälfte Moral bewiesen und uns Chancen herausgespielt – wir sind stolz auf unsere Jungs.“ Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana, bezeichnete die Performance seines Clubs als „solide. Wir haben als Team gut funktioniert, in den entscheidenden Momenten die nötige Effektivität gezeigt. Natürlich gab es auch Phasen, in denen wir gefordert wurden – speziell in den letzten zehn Minuten.“ Bestnoten heimsten Linksaußen Wahab Ahmed und Rechtsaußen Ramtin Abdollahsagha ein. Tore: 0:1, 0:2 Ahmed (25., 30.), 0:3 Abdollahsagha (78.), 1:3 Gero Eichhorn (82.). Zuschauer: 70.