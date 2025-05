Zornedings Reserve ebnet sich den Weg zum Klassenerhalt: „Wir standen lange genug hinten drin“

Alexander Brandt atmete nach dem Auswärtssieg, der den Klassenerhalt bedeutete, erleichtert auf: „Jetzt können wir entspannt in den letzten Spieltag gehen.“ Den Nervenkrimi wollten die Markt Schwabener Fußballer unbedingt vermeiden und nutzten ihre Umschaltmomente in Putzbrunn effektiv. Alexander Dremel gelang das wichtige 1:0 (23.), dem Lukas Aschenbrenner kurz nach dem Seitenwechsel das vorentscheidende 2:0 (48.) und wenig später noch das 3:0 (58.) folgen ließ. Das späte 1:3 des PSV durch Sebastian Süß richtete keinen Schaden mehr an.

Nach dem in der Vorwoche eingetüteten Meistertitel und dem damit verbundenen, in der Vereinshistorie erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga gab sich der TSV Steinhöring um seinen scheidenden Coach Maxi Backa auch in Höhenkirchen keine Blöße. Die Gäste siegten sicher mit 3:1 nach Treffern von Xaver Lerch (14., 31.) und Benjamin Lechner (64.). Die Höhenkirchener Platzherren erzielten das 1:3 zu spät mit einem Strafstoß von Maximilian Reiner (90.+2.).