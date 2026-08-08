🗣: Zornedings "kämpferischer Sieg" – Schiri "zerstört Spiel komplett"

Einen knappen 1:0-Sieg fuhren die Mannen aus Zorneding ein. – Foto: Roland Schäfer

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »1:0-Sieg gegen den TSV Ampfing. Von unserer Seite war das, würde ich sagen, ein sehr kämpferischer Sieg. Wir gehen recht früh mit 1:0 in Führung. Wir hatten eine schöne Pressing-Aktion, die Paul Schweighardt dann gut einfach wegmacht.

In der Folge haben wir natürlich viel defensiv zu tun. Ampfing hat qualitativ auch eine super Truppe mit guten Kickern dabei. Gegen uns haben sie sich aber einfach schwergetan, weil wir sehr clever und sehr gut verteidigt haben. Wir konnten immer wieder gute Konter setzen und hätten wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit das zweite Tor machen können. Nach einem Konter reagiert der Keeper von Ampfing allerdings sehr gut. In der zweiten Halbzeit fangen wir eigentlich auch gut an. Da haben wir einen langen Ball, den Tobi Savary eigentlich ganz gut erläuft. Tobi lupft über den Torwart drüber, aber der Ball geht rechts vorbei.

Dann haben wir noch einen Lattenschuss und eine weitere Aktion, die super herausgespielt war. Ein Wahnsinns-Konter von Michael Pohn auf Moritz Sarfert. Der legt quer und Maximilian Jarosch will eigentlich einschieben. Kurz bevor er den Fuß hinkriegt, gibt es noch einen kleinen Holperer im Rasen und er setzt den Ball leider rechts am Tor vorbei. Das hätte auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Alles in allem denke ich, dass der Sieg nicht unverdient war. Wir haben viel investiert, um das über die 90 Minuten zu bekommen. Wir hatten einen sehr guten Gegner und wünschen Ampfing natürlich weiterhin viel Erfolg.«

Thomas Deißenböck, Spielertrainer des SV Aschau: »Herzlichen Glückwunsch an Langengeisling zum Sieg und zur Tabellenführung. Es war ein intensives und gutes Spiel, das der Schiedsrichter nach etwa 50 Minuten mit einer krassen Fehlentscheidung – begonnen hat es schon bei der ersten Gelben Karte in der ersten Halbzeit – und insgesamt einer unterirdisch schlechten zweiten Halbzeit seinerseits auf beiden Seiten komplett zerstört und leider in Richtung des Gegners gelenkt hat. Wenn man 45 Minuten lang gefühlt nur damit beschäftigt ist, den Spielern mit Karten zu drohen und Berichte gegen sie anzukündigen, entsteht natürlich extrem viel Unruhe auf dem Platz. Bezeichnend dafür waren die nur drei Minuten Nachspielzeit bei drei Toren, sieben Wechseln und einigen Verletzungspausen. Schade, dass das Spiel so endet, aber nächste Woche geht es weiter, und wir freuen uns auf das Derby gegen Töging.«

Fabio Sabbagh, spielender Co-Trainer des TuS Holzkirchen: »Wir sind sehr erleichtert und glücklich über die drei Punkte. Wir kommen extrem schlecht ins Spiel, Prien macht es in der ersten Halbzeit überragend, und wir dürften uns nicht beschweren, wenn wir mit einem Rückstand in die Pause gehen. Aber wir hatten heute einen grandiosen Torwart auf unserer Seite und haben zur Halbzeit einige Dinge umgestellt. Das hat direkt gefruchtet, wir haben in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Die Einwechselspieler haben noch einmal richtig Dampf reingebracht und uns durch eine sehr gute und leidenschaftliche zweite Halbzeit den ersten Dreier beschert.« Antonio Danese, Trainer des TuS Prien: »Wir sind gut ins Spiel gekommen, verdient in Führung gegangen und hätten das Spiel in der ersten Halbzeit mit unseren hochkarätigen Chancen eigentlich schon früh entscheiden müssen. Stattdessen macht der Gegner mit seiner ersten richtigen Möglichkeit kurz vor der Pause das 1:1. Bis zur 60. Minute waren wir auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend, doch mit unseren vielen Ausfällen und den fehlenden Wechselmöglichkeiten hat uns am Ende die Kraft gefehlt. Der Gegner hat das eiskalt ausgenutzt und das Spiel letztlich verdient für sich entschieden.«

Heute, 15:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen SV Miesbach Miesbach 15:00 PUSH