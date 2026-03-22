🗣: Zorneding "wurmt das Spiel" - Bruckmühl trotz Sieg unzufrieden

Der TSV Zorneding musste sich gegen den FC Töging geschlagen geben. – Foto: Marc Marasescu

Der SV Bruckmühl hat weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Gegen das Tabellenschlusslicht TSV Siegsdorf musste der SB Rosenheim überraschend eine Niederlage hinnehmen. Stark gespielt und doch verloren hat der SV Miesbach gegen Spitzenreiter Forstinning. Die Stimmen zum 22. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Wir haben im Kollektiv nicht ins Spiel gefunden. Alles was wir vor der Partie angesprochen hatten, haben wir nicht umgesetzt. Die Jungs hatten alle Informationen. Sie wussten eigentlich, auf was sie Acht geben müssen. Die Quittung haben sie bekommen.«

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: »So darf man sich nicht präsentieren, schon gar nicht gegen einen direkten Konkurrenten. Vielleicht haben wir uns von den soliden Auftritten gegen den SB Rosenheim und TSV Ampfing zuvor blenden lassen. Das war nichts. Die ganze Mannschaft war nicht auf dem Platz. So kann man den Abstiegskampf nicht annehmen.

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Heute hat die reifere und abgezocktere Mannschaft gewonnen. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben auch drei bis vier hochkarätige Torchancen gehabt und laden die Gäste dann selber zum Toreschießen ein. Mit vielen Vorhaben kommen wir aus der Halbzeit, haben wieder zwei Riesenchancen und machen wieder kein Tor. Danach haben wir weiter Chancen im Fünf-Minuten-Takt und schießen dann tatsächlich auch das 1:2, was hochverdient war. Von Siegsdorf kam in der zweiten Halbzeit nichts nach vorne. Das 1:3 haben wir dann in der 95. Minute nach einem Freistoß gekriegt, wo wir es schlecht verteidigt haben. Alles in allem ist es für Siegsdorf nicht unverdient, weil sie sich einfach cleverer angestellt haben. Das Spielglück war auf deren Seite war und wir waren heute einfach in den entscheidenden Situationen zu fehleranfällig.« Miesbach hätte gerne einen Punkt gegen Spitzenreiter Forstinning mitgenommen

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Heute ist eine ganz große Leere da nach dem Spiel. Wir waren nicht besser als der Gegner, aber auch nicht schlechter. Der erste Gegentreffer fiel nach einem Gewurschtel, als Töging dann im 1-gegen-1 das Tor gemacht hat. Bis dahin war Töging auch besser. Da sind wir irgendwie nicht so richtig aus dem Pressing rausgekommen. Danach war es sehr ausgeglichen. Wir hatten eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß zu treffen, der aber an den Pfosten ging. Da hat das Glück gefehlt. Danach gab es nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Die letzten drei Minuten haben wir dann noch zwei Tore bekommen. Mich wurmt das Spiel, ohne die Leistung vom Gegner zu schmälern. Das können wir besser.«