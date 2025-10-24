Zorneding will gegen FC Aschheim mit Teamgeist punkten

In der Fußball-Bezirksliga darf sich der TSV Zorneding (9.) am Samstag vor heimischem Publikum mit dem derzeitigen Tabellenzweiten, dem FC Aschheim, messen. Anpfiff im Zornedinger Sportpark ist um 14.30 Uhr.

„Müssen tun wir in diesem Spiel sicher nichts, aber wir können durchaus etwas holen“, sieht Sascha Bergmann seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. „Aschheim gehört neben Forstinning und Holzkirchen zu den großen Ligafavoriten. Wir können befreit aufspielen“, findet Zornedings Cheftrainer.

TSV-Trainer Sascha Bergmann

Der FCA konnte sich zuletzt im Spitzenduell mit dem VfB Forstinning kurz vor Schluss zumindest noch ein Remis (2:2) sichern und somit die Distanz zum Tabellenführer konstant halten. Der Abstand beträgt aktuell drei Punkte. „Aber auch wir können mit breiter Brust in die Partie gehen. Wir wissen, was wir können. Wir brauchen sicherlich nicht in Ehrfurcht erstarren“, gibt sich Bergmann angriffslustig.

„Wir wollen als Team massiv eng zusammenstehen und über unsere Grenzen hinausgehen, um die Punkte in Zorneding zu behalten. Wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen“, kündigt der TSV-Coach an. Unter der Woche durfte Bergmann gleich mehrere Rekonvaleszenten zurück im Mannschaftstraining begrüßen.

Luis Mikusch zurück im Aufgebot

Während für Matthias Schuster und Jannik Ast ein Einsatz gegen Aschheim noch zu früh kommt, rückt zumindest Luis Mikusch wieder in den Spieltagskader. „Er gibt uns eine weitere Option für die Offensive“, freut sich Bergmann über die Rückkehr des Angreifers. „Wir hatten eine gute Woche, haben richtig Gas gegeben und viele Abschlüsse trainiert“, sieht Bergmann sein Team gut gerüstet für das Duell mit dem Aufstiegsaspiranten.

Bergmann selbst kann wegen einer beruflichen Fortbildung am Samstag erneut nicht mit von der Partie sein. Bereits Ende September im Spiel gegen Waldperlach (1:2) fehlte Zornedings Chefcoach. Stattdessen übernimmt Florian Heppert wieder das Zepter. „Er wird die Jungs heiß machen und richtig anschieben. Davon bin ich überzeugt“, hat Bergmann vollstes Vertrauen in die (Motivations-)Künste seines Co-Trainers.