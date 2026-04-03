Zorneding und Ebersberg wollen das Glück im Kellerduell erzwingen

FB BZL Ebersberg (schwarz) links Florian Obermair , Stefan Niedermaier – Foto: Sro

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding wartet noch immer auf den ersten Punktgewinn des Jahres 2026. Vier Pflichtspielpleiten musste die Mannschaft von Sascha Bergmann seit Ende der Winterpause hinnehmen. „Es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen und sich summieren, wie zum Beispiel Spielglück, Schiedsrichterentscheidungen oder Krankheits- und Verletztenfälle“, so der TSV-Coach über den schwachen Rückrundenstart.

„Ich kann meinen Jungs eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Wir haben nur wenige Chancen zugelassen, aber sehr unglückliche Gegentreffer kassiert. Offensiv müssen wir uns steigern. Das sah in den letzten beiden Trainingswochen allerdings schon besser aus“, konnte Bergmann kürzlich einen Formanstieg erkennen und geht entsprechend mit einem positiven Gefühl in die anstehende Auswärtsaufgabe am Samstag beim SV Bruckmühl.

„Es würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder belohnen könnten. Ich gehe fest davon aus, dass wir am Samstag etwas holen werden. Das wäre wichtig, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen“, erklärt Zornedings Trainer. In den vergangenen Wochen rutschte der TSV auf einen Relegationsplatz. Mit einem Sieg in Bruckmühl könnten die Zornedinger an einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt vorbeiziehen.

„Ich erwarte einen Gegner, der sehr diszipliniert verteidigt. Bruckmühl ist ein eingeschworener Haufen. Dort müssen wir körperlich und läuferisch dagegenhalten“, kündigt Bergmann an. Mut machen außerdem die Erinnerungen an das Hinspiel, welches die Zornedinger mit 2:1 für sich entscheiden konnten.

Vergangene Woche hatte Michael Hieber die Ebersberger Endspielwochen ausgerufen. Bei Real Madrid heißt es, dass Endspiele nicht gespielt, sondern gewonnen werden. Vom Dauererfolg der Königlichen ist der TSV zwar weit entfernt, vor dem Gastspiel am Samstag beim SV Aschau jedoch zum Siegen verdammt. Im Duell der Aufsteiger liegen die Gastgeber nach lediglich vier Punkten aus fünf Spielen nur noch zwei Zähler vor Ebersberg, was dem Ganzen eine zusätzliche Brisanz verleiht.

„Ich erwarte ein anderes Spiel als die letzten Wochen, weil es wieder viel mehr um Kampf gehen wird“, prognostiziert Michael Hieber. „Auf Rasen wird es – wie eben klassischer Abstiegskampf ist – um Einstellung und Bereitschaft gehen. Und da glaube und hoffe ich, dass wir wieder bereit sind, alles reinzulegen.“ Gerade in der Defensive wird es für die Eber darauf ankommen, Fehler zu vermeiden, dann kann wie in der Vorwoche hinten die Null stehen.

Nach der Transferoffensive im Winter hatte sich Aschau eine größere Punkteausbeute erhofft. Vom TSV Ampfing kamen mit Erhan Yazici (35), Bastian Grahovac (28) und Birol Karatepe (40) drei erfahrene Akteure, die jedoch teilweise ihren Zenit bereits überschritten haben und in der Vorwoche gegen ihren Ex-Verein beim 0:2 das Nachsehen hatten.

„In Aschau ist das nächste von unseren ganzen Endspielen, das wir positiv für uns gestalten wollen“, blickt Hieber optimistisch auf das wegweisende Kellerduell. „Wir wollen uns das Glück erarbeiten.“ Mit einem Sieg könnte Ebersberg nicht nur Aschau überholen, sondern auch die Lücke zum rettenden Ufer verkleinern. Dabei kann Hieber nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: „Das lässt uns die ein oder andere Option für das Spiel offen.“