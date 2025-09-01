Zorneding übertrumpft sich selbst gegen Töging: „Ich muss alle loben“

Nach der 2:3-Niederlage gegen Dorfen in der Vorwoche präsentierte sich die Mannschaft von Sascha Bergmann gegen Töging von Beginn an hellwach. Der TSV klaute den Gästen im Spielaufbau den Ball, Hotz (4.) konnte aus rund 18 Metern Torentfernung unbedrängt abziehen und die 1:0-Führung erzielen. „Wir wollten viel Leidenschaft auf den Platz bringen und an die zweite Hälfte aus dem Spiel gegen Dorfen anknüpfen. Das haben die Jungs dann sogar getoppt“, lobte Bergmann seine Elf.

Einzig die mangelnde Konsequenz vor dem gegnerischen Tor hatte der TSV-Trainer im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs zu bemängeln. Florian Höger verpasste es, auf 2:0 zu stellen – auch Hotz scheiterte und Kevin Pino Tellez ließ gleich doppelt die Genauigkeit im Abschluss vermissen. Letztlich war es Zornedings Torhüter Michael Pohn zu verdanken, dass die Hausherren ohne Gegentreffer in die Pause gingen. Pohn rettete mehrmals die Führung gegen angreifende Töginger, die ab Mitte der ersten Halbzeit besser in die Partie kamen.

„Die zweite Hälfte war dann gefühlt eher eine Abwehrschlacht. Da hatten wir unsere Probleme und haben entsprechend auch taktisch umstellen müssen“, erklärte Bergmann. Dennoch hielt der TSV den Töginger Bemühungen um den Ausgleich Stand und auch das Glück war auf Zornedinger Seite, als der FC Mitte der zweiten Hälfte nur die Latte traf. Ehe es in der Schlussphase so richtig brenzlig werden konnte, schwächten sich die Gäste durch zwei gelb-rote Karten (78., 83.) selbst.

„Die Überzahl haben wir leider nicht optimal ausgespielt. Da haben wir es verpasst, für die Entscheidung zu sorgen“, fand Bergmann noch ein Haar in der Suppe. Den Heimsieg fixierte schließlich Hotz (90.+1), der einen Lattenabpraller nach einem Schuss von Julian Ullrich aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. „Ich muss heute wirklich alle loben. Die Jungs haben es top gemacht und vor allem gegen den Ball ein tolles Spiel gemacht“, so Bergmann. Durch den Sieg zog der TSV Zorneding in der Tabelle am FC Töging vorbei. Im nächsten Spiel muss der TSV beim SV Miesbach ran.