Zorneding trennt sich nach fünf Jahren von seinen Trainern Trainerwechsel in Zorneding von Florian Hennig · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Michael Franz ist neuer Interims-Cheftrainer des TSV Zorneding. – Foto: Fupa

Franz und Kapfelsberger übernehmen interimsweise die Bezirksliga-Mannschaft. In vier Spielen sollen sie den Klassenerhalt sichern.

Nach fast fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit trennten sich am Wochenende die Wege zwischen dem abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten TSV Zorneding und seinen Trainern Sascha Bergmann und Florian Heppert. Die Nachfolger kommen aus den eigenen Reihen. Mit Michael Franz und Maximilian Kapfelsperger dürfen die bisherigen Trainer der Reservemannschaft ab sofort ihr Können in der Bezirksliga unter Beweis stellen, allerdings nur bis zum Saisonende. „Für uns war klar, dass es auf die Schnelle nur eine interne Lösung geben konnte“, erklärt Mark Grusz, der Fußball-Abteilungsleiter des TSV. Wir wissen, welche Qualität wir im Kader haben, und hoffen, dass sie diese herauskitzeln können. TSV-Abteilungsleiter Mark Grusz über das neue Trainerduo.

„Beide sind eine Interimslösung und werden anschließend wieder unsere zweite Mannschaft betreuen. Für die kommende Saison suchen wir einen neuen Trainer, der zu unserem Verein und zu unserem familiären Umfeld passt und der an einem langfristigen Projekt interessiert ist“, hat Grusz eine klare Vorstellung für das Anforderungsprofil des nächsten Cheftrainers. Auswärts-Premiere Samstag in Saaldorf Doch bis dahin soll das neue Trainer-Tandem Franz/Kapfelsperger für kurzfristigen Erfolg sorgen. Franz, ein früherer Landesliga-Spieler und Inhaber der B-Trainerlizenz, wechselte vor der Saison von Kirchheims Seitenlinie zum TSV. Mit Kapfelsperger hat er ein Zornedinger Urgestein an seiner Seite. „Beide können eine Mannschaft pushen. Wir hoffen, dass sie neue Energie und eine gewisse Lockerheit ins Team bringen. Wir wissen, welche Qualität wir im Kader haben, und hoffen, dass sie diese herauskitzeln können“, so Grusz.