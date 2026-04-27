Zorneding trennt sich nach acht sieglosen Spielen vom Trainerduo

FB BZL Zorneding (rot) Lorenz Leger – Foto: Sro

„Leider hat uns die Situation zum Handeln gezwungen“, erklärte Mark Grusz, Fußball-Abteilungsleiter von Bezirksligist TSV Zorneding, am Tag nach dem 2:2-Remis zu Hause gegen den TSV Siegsdorf. Für die Mannschaft von Sascha Bergmann und Florian Heppert war es das achte sieglose Spiel in Serie. „Die Partie gestern war wieder sehr frustrierend. Wir sahen uns gezwungen, nun einen neuen Impuls zu setzen, auch wegen unserer Tabellensituation. Deswegen beenden wir die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung“, so Grusz, der beiden seine Entscheidung am Sonntagmorgen mitteilte.

Vor rund sechs Wochen sah die Welt noch anders aus. Grusz und sein ehemaliges Trainer-Duo hatten sich gerade erst auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit bis 2027 verständigt. „Es tut uns wahnsinnig leid, denn beide waren das erfolgreichste Trainerteam unseres Vereins. Wir hätten ihnen gerne einen schöneren Abschied ermöglicht“, meinte Grusz. 2021 übernahmen Bergmann und Heppert in Zorneding das Zepter, führten den Verein aus der Kreisklasse bis in die Bezirksliga und sicherten sich dort in der Premierensaison im vergangenen Jahr als Neunter den direkten Klassenerhalt.