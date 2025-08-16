🗣: Zorneding "sprachlos" – Bruckmühl kann "mit Unentschieden leben"

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Leider war das heute nicht der Ausgang, den wir uns gewünscht haben. Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen, aber über 90 Minuten betrachtet war der Sieg für Ampfing verdient. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein schwaches Zweikampfverhalten und ein schlechtes Passspiel gezeigt, sodass Ampfing die klar überlegene Mannschaft war. Pech hatten wir beim Gegentor, das durch einen abgefälschten Weitschuss entstanden ist. Zudem fordern wir nach einer halben Stunde einen Elfmeter, aber der Schiedsrichter hat das anders ausgelegt und uns stattdessen eine Schwalbe unterstellt. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen, waren aggressiver und präsenter in den Zweikämpfen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Chance nach einer Flanke von Gumberger und einem Schuss von Sontheim, den der Torwart stark gehalten hat. Auch Ampfing hatte durch Konter zwei, drei gefährliche Möglichkeiten, die unser Torwart vereitelt hat. Unsere beste Phase hatten wir nach etwa einer Stunde, als Maxi Wiedmann mit seinem Schuss am Torwart scheitert und wenig später Benji Kram nach einem tollen Pass von Sontheim frei vor dem Keeper steht, aber ebenfalls nicht trifft. Das hätte das Spiel vielleicht nochmal drehen können. Am Ende hat Ampfing das Ergebnis clever verwaltet und hätte durch weitere Konter sogar noch erhöhen können. So fahren wir leider ohne Punkte nach Hause und richten unseren Fokus jetzt auf Mittwoch, wenn das Derby gegen Holzkirchen ansteht. Da wollen wir dann unbedingt wieder punkten.«

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Wir haben heute von Beginn an viel Energie auf den Platz gebracht und sind mit zwei super Toren von Lacazette und Jolic schnell in Führung gegangen. Danach hatten bis zur Pause beide Mannschaften ihre Möglichkeiten und man hat schon gesehen, dass Ebersberg keine Laufkundschaft ist. Nach der Halbzeit haben wir uns etwas von der aufkommenden Hektik anstecken lassen. In dieser Phase merkte man, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben und noch einiges lernen müssen. Aber es hat jeder alles reingeworfen und Michi Sennefelder hielt die gefährlichen Bälle und gab der Mannschaft Sicherheit. Bero Uzun zeigte dann, als er auf den Platz kam, sofort seine Qualität und wie wichtig er für uns ist. Er schloss nach Zsombor-Pass perfekt einen Konter zum entscheidenden 3:0 ab. Obwohl wir noch viel Arbeit vor uns haben, fühlt sich der erste Auswärtssieg ohne Gegentor natürlich gut an. Wir können uns jetzt auf zwei Heimspiele am Wasserschloss gegen die Topfavoriten der Liga freuen.«

Florian Heppert, Trainer des TSV Zorneding: »Nach dem 0:4 gegen Forstinning bin ich heute ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, vor allem angesichts der Schiedsrichterleistung. Das war leider ein kompletter Totalausfall. Bereits vor dem 1:0 gab es einen klaren Elfmeter für uns, den der Linienrichter offenbar übersehen hat. Auch beim 2:0 war der Ball deutlich im Aus, aber erneut wurde das nicht gesehen. Es ist enttäuschend, dass solche Situationen das Spiel so beeinflussen. Beim 3:0 und 4:0 muss man klar sagen, dass Forstinning individuell stärker war und die Chancen konsequent genutzt hat. Insgesamt ist es einfach frustrierend, weil wir viel investiert und eigentlich eine ordentliche Leistung gezeigt haben.«