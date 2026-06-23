Zorneding schlägt zu: Steinhöring verliert sechs Stammkräfte Toptorjäger geht von Johannes Hain · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Sie sicherten dem TSV Steinhöring die Kreisliga-Zugehörigkeit: Nick Gibson (links) und Ivan Bacak (hier gegen Quirin Kreitmaier) wechseln den Verein oder hören auf. – Foto: SRO

Nach dem Klassenerhalt verlassen Topscorer Nick Gibson und fünf weitere Stammspieler den Kreisligisten. Trainer Thomas Rotherbl weiß noch nicht, wie er die Lücken schließen soll.

Nach der souverän gewonnenen Relegation gegen den Lokalrivalen TSV Grafing (1:0 und 3:0) zeigte sich Steinhörings Trainer Thomas Rotherbl im Gespräch über den Saisonverlauf und die Entscheidungsspiele noch sehr zufrieden. Doch schon zu diesem Zeitpunkt ahnte der Coach, dass dunkle Wolken heraufziehen könnten: „Ein paar Spieler von uns sind natürlich interessant für andere. Ich hoffe aber natürlich, dass wir die halten können.“ Es ist ernüchternd und tut echt weh. TSV-Coach Thomas Rotherbl über den Abgang des Stammspieler-Sextetts

Bei den nicht namentlich genannten Spielern handelt es sich mit Sebastian Lang und Nick Gibson um die Filetstücke des Kaders, die, wie nun bekannt wurde, zum TSV Zorneding in die Bezirksliga wechseln. In ihrer ersten Kreisligasaison erregten der groß gewachsene Verteidiger Lang und Topscorer Nick Gibson (20 Tore) das Interesse mehrerer Vereine und machen jetzt den nächsten Schritt. Für den TSV Steinhöring sind die beiden Abgänge kurz vor der Vorbereitung auf die zweite Kreisligasaison der Vereinsgeschichte ein herber Verlust. Darüber hinaus beenden die Routiniers Benjamin Lechner sowie die Cousins Mijo und Ivan Bacak ihre Karrieren, der 25-jährige Kilian Asböck legt eine Fußballpause ein. Damit stehen in der kommenden Spielzeit sechs Spieler aus der Startelf der Relegationsspiele nicht mehr zur Verfügung.