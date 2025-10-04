Zorneding reist ohne Torjäger zum Bezirksliga-Schlusslicht Siegsdorf

Nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht München muss Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding am Samstag erneut auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding hat sich unter der Woche aus dem Kreispokal verabschiedet. Die Zornedinger unterlagen am Mittwochabend auswärts beim FC Eintracht München, dem Tabellendritten der Kreisklasse 2, in einer wilden Partie nach 90 Minuten mit 5:6 (1:4) Toren.

Der TSV ging mit einer gemischten Elf aus erster und zweiter Mannschaft an den Start, betreut von Reservetrainer Michael Franz. „Wir hatten in der ersten Halbzeit unsere Schwierigkeiten und eine hohe Fehlerquote in unserem Spiel“, so Franz.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste die Schlagzahl und kamen letztlich fast noch zum Ausgleich, doch sechs Gegentreffer waren einer zu viel. Die Zornedinger Torschützen hießen Marfo Gyasi (23.), Maximilian Jarosch (51., 53.) und Kevin Pino Tellez (80., 90.+4).

Während ein Teil des Bezirksliga-Kaders im Pokal auflief, stand der Rest der Mannschaft am Mittwoch auf dem Trainingsplatz, um sich auf das Ligaspiel beim TSV Siegsdorf am Samstag (Anpfiff um 13 Uhr) vorzubereiten. Das Fazit von Zornedings Cheftrainer Sascha Bergmann zum Ausscheiden im Kreispokal fiel trotz der Niederlage positiv aus: „Jeder der Jungs hat seine Spielzeit bekommen und keiner hat sich verletzt, also ist alles gut.“

Von Verletzungen bleiben die Zornedinger zuletzt kaum verschont. Jüngstes Beispiel war Torjäger Maximilian Hotz, der sich in der Ligapartie gegen Aschau am vergangenen Wochenende eine Sprunggelenksfraktur zuzog. „Maxi wurde inzwischen operiert. Er wird uns frühestens zur Rückrunde wieder zur Verfügung stehen. Das ist natürlich eine bittere Geschichte“, erklärte Bergmann. Auch Matthias Schuster wird in Siegsdorf wegen muskulärer Probleme fehlen.

„Wir werden versuchen, die Ausfälle aufzufangen. Natürlich wollen wir dort trotzdem etwas mitnehmen“, so der TSV-Coach, für den die Auswärtspartie im rund 100 Kilometer entfernten Siegsdorf eine besondere ist. „Wir reisen gemeinsam mit den Fans im Bus an. Das ist eines unserer Saisonhighlights.“

Gute Erinnerungen haben die Zornedinger an beide Duelle (4:3, 4:0) in der vergangenen Spielzeit, die die Bergmann-Elf für sich entscheiden konnte. „Wir kennen den Gegner gut. Sie stehen sehr kompakt und lassen nur wenige Räume zu. Wir müssen bei Standards wach sein und auf ihre Konter aufpassen. Wir benötigen Geduld im eigenen Ballbesitz“, wählt Bergmann warnende Worte vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenletzten der Bezirksliga, der bislang nur einen Saisonsieg feiern konnte.