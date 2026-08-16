🗣: Zorneding mit "Sensationstor" - Aschau lobt Schiedsrichter

Orhan Akkurt und der TuS Holzkirchen holten einen wichtigen Dreier. – Foto: Oliver Rabuser

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Den Zuschauern wurde von beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel gezeigt. Letztendlich war es wohl ein gerechtes Ergebnis, da beide Teams nach vorne super Aktionen und Chancen hatten. Wir bekommen halt leider zwei Standardgegentore, denen unglückliche Entscheidungen voraus gingen. Aber im Spiel ist das nicht einfach zu sehen und das Schiedsrichtergespann war, wie die beiden Mannschaften, an diesem Tag insgesamt sehr gut. Wir haben jetzt mit Peterskirchen und Holzkirchen zwei Topteams vor der Brust und müssen uns in ein paar Bereichen schon noch steigern, wenn wir auch da punkten wollen.«

Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau am Inn: »Nachdem ich letzte Woche den Schiedsrichter kritisiert habe, muss ich ihn diesmal ausdrücklich loben. Eine super Leistung von Florian Hellmaier. Er hat sportlich so gut wie alles richtig entschieden, auch dass er unser 2:2 aberkannt hat, war korrekt. Noch wichtiger ist für mich das Menschliche: Er war nett, ruhig, sachlich, kommunikativ und sehr respektvoll jedem gegenüber auf dem Platz. Hut ab. Zum Spiel: Ich denke, dass das 2:2 in Ordnung geht. Uns war bewusst, dass von Töging kein klassischer Spielaufbau kommen würde, sondern ausschließlich hohe und weite Bälle. Die haben wir im Großen und Ganzen ganz ordentlich verteidigt. Bei Standards waren sie sehr gefährlich. Da kann immer mal etwas passieren. Aus dem laufenden Spiel heraus hatten wir die besseren Chancen. Leider haben wir dem Gegner praktisch beide Tore geschenkt. Beim 1:0 ist der Rückpass zu kurz, sodass der Stürmer alleine vor dem Tor auftaucht. Beim 2:1 verteidigen wir im Kollektiv nicht konsequent genug. Mit Ball war es von uns ganz okay, vor allem wenn man die widrigen Platzverhältnisse bedenkt. Respekt an die Jungs für einen geilen Fight und dafür, dass wir zweimal zurückgeschlagen haben. Jetzt freuen wir uns extrem auf ein heißes Derby am Dienstag gegen Ampfing.«

Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Für uns zählt im Moment einzig und allein der Sieg. Ob dieser verdient war oder nicht, ist uns derzeit egal. In der Situation, in der wir uns befinden, geht es nur um Siege, und wir haben die drei Punkte geholt. Darüber sind wir heilfroh und bereiten uns jetzt auf die nächste englische Woche vor.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir sind leider sehr früh durch ein Geschenk, das Christian Käser eiskalt ausgenutzt hat, unserer Defensive in Rückstand geraten. Danach hatten wir zunächst Probleme, richtig ins Spiel zu finden, die Latte und vor allem unser Keeper Ari haben uns in dieser Phase stark im Spiel gehalten. Etwas aus dem Nichts gelingt uns dann der Doppelschlag, und wir drehen die Partie noch vor der Pause zu unseren Gunsten. Beide Treffer waren wirklich schön herausgespielt und haben gezeigt, was wir offensiv auf den Platz bringen können. Aus der Halbzeit kommen wir dann leider etwas schläfrig und kassieren nach einer Flanke per Kopf den Ausgleich. Im weiteren Verlauf treffen sowohl wir als auch Walpertskirchen noch einmal den Pfosten. Personell waren unsere Möglichkeiten, gerade in der Offensive, dieses Mal etwas begrenzt, sodass wir nicht mehr entscheidend nachlegen konnten. Walpertskirchen hatte in der Schlussphase noch die eine oder andere Gelegenheit, aber Ari hatte einen absoluten Sahnetag und hält den Punkt für uns fest. Unter dem Strich können und müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben nach frühem Rückstand Moral gezeigt, die Partie gedreht und am Ende einen Punkt mitgenommen.«