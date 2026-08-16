🗣: Zorneding mit "Sensationstor" - Aschau lobt Schiedsrichter

Der TuS Holzkirchen hat den erhofften Dreier gelandet. Der SV Miesbach war trotz eines späten Ausgleichs enttäuscht. Die Reaktionen der Trainer zum vierten Spieltag.
Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Den Zuschauern wurde von beiden Mannschaften ein sehr gutes Spiel gezeigt. Letztendlich war es wohl ein gerechtes Ergebnis, da beide Teams nach vorne super Aktionen und Chancen hatten. Wir bekommen halt leider zwei Standardgegentore, denen unglückliche Entscheidungen voraus gingen. Aber im Spiel ist das nicht einfach zu sehen und das Schiedsrichtergespann war, wie die beiden Mannschaften, an diesem Tag insgesamt sehr gut. Wir haben jetzt mit Peterskirchen und Holzkirchen zwei Topteams vor der Brust und müssen uns in ein paar Bereichen schon noch steigern, wenn wir auch da punkten wollen.«
Thomas Deißenböck, Trainer des SV Aschau am Inn: »Nachdem ich letzte Woche den Schiedsrichter kritisiert habe, muss ich ihn diesmal ausdrücklich loben. Eine super Leistung von Florian Hellmaier. Er hat sportlich so gut wie alles richtig entschieden, auch dass er unser 2:2 aberkannt hat, war korrekt. Noch wichtiger ist für mich das Menschliche: Er war nett, ruhig, sachlich, kommunikativ und sehr respektvoll jedem gegenüber auf dem Platz. Hut ab.
Zum Spiel: Ich denke, dass das 2:2 in Ordnung geht. Uns war bewusst, dass von Töging kein klassischer Spielaufbau kommen würde, sondern ausschließlich hohe und weite Bälle. Die haben wir im Großen und Ganzen ganz ordentlich verteidigt. Bei Standards waren sie sehr gefährlich. Da kann immer mal etwas passieren. Aus dem laufenden Spiel heraus hatten wir die besseren Chancen. Leider haben wir dem Gegner praktisch beide Tore geschenkt. Beim 1:0 ist der Rückpass zu kurz, sodass der Stürmer alleine vor dem Tor auftaucht. Beim 2:1 verteidigen wir im Kollektiv nicht konsequent genug. Mit Ball war es von uns ganz okay, vor allem wenn man die widrigen Platzverhältnisse bedenkt. Respekt an die Jungs für einen geilen Fight und dafür, dass wir zweimal zurückgeschlagen haben. Jetzt freuen wir uns extrem auf ein heißes Derby am Dienstag gegen Ampfing.«
Orhan Akkurt, Trainer des TuS Holzkirchen: »Für uns zählt im Moment einzig und allein der Sieg. Ob dieser verdient war oder nicht, ist uns derzeit egal. In der Situation, in der wir uns befinden, geht es nur um Siege, und wir haben die drei Punkte geholt. Darüber sind wir heilfroh und bereiten uns jetzt auf die nächste englische Woche vor.«
Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Wir sind leider sehr früh durch ein Geschenk, das Christian Käser eiskalt ausgenutzt hat, unserer Defensive in Rückstand geraten. Danach hatten wir zunächst Probleme, richtig ins Spiel zu finden, die Latte und vor allem unser Keeper Ari haben uns in dieser Phase stark im Spiel gehalten. Etwas aus dem Nichts gelingt uns dann der Doppelschlag, und wir drehen die Partie noch vor der Pause zu unseren Gunsten. Beide Treffer waren wirklich schön herausgespielt und haben gezeigt, was wir offensiv auf den Platz bringen können.
Aus der Halbzeit kommen wir dann leider etwas schläfrig und kassieren nach einer Flanke per Kopf den Ausgleich. Im weiteren Verlauf treffen sowohl wir als auch Walpertskirchen noch einmal den Pfosten. Personell waren unsere Möglichkeiten, gerade in der Offensive, dieses Mal etwas begrenzt, sodass wir nicht mehr entscheidend nachlegen konnten. Walpertskirchen hatte in der Schlussphase noch die eine oder andere Gelegenheit, aber Ari hatte einen absoluten Sahnetag und hält den Punkt für uns fest. Unter dem Strich können und müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben nach frühem Rückstand Moral gezeigt, die Partie gedreht und am Ende einen Punkt mitgenommen.«
Hans-Werner Grünwald, vom SV Miesbach: »Heute überwiegt bei uns eine riesige Enttäuschung. Wir haben uns deutlich mehr erwartet als nur diesen einen Punkt, auch wenn es der erste in dieser Saison war. Aus meiner Sicht ist das einfach zu wenig gegen einen Gegner, der ja doch einige verletzungs- oder urlaubsbedingte Ausfälle hatte. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten die ersten Chancen und sind nach 20, 25 Minuten auch nicht unverdient in Führung gegangen. Zudem hatten wir die Möglichkeiten, auf 2:0 oder 3:0 zu stellen. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann aus einem Weitschuss, der aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar war, den Ausgleich und gehen mit dem 1:1 in die Kabine.
In der zweiten Halbzeit war es dann eher ein ausgeglichenes Spiel, beide Mannschaften hatten nicht mehr die ganz zwingenden Chancen, beide Torhüter waren nicht allzu beschäftigt. Bitter für uns ist, dass wir nach einer eigenen Standardsituation einen Konter fangen, den der Gegner überragend aus rund 50 Metern vollendet. Das war ein tolles Tor, aber für uns natürlich maximal ärgerlich, weil wir plötzlich ohne Punkte dastanden. Das muss ich meiner Truppe aber zugutehalten: Wir haben bis zum Schluss alles probiert und am Ende auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. In der 96. Minute rutscht der Ball durch und Ebeling steht hinten am langen Pfosten und verwandelt zum, Gott sei Dank aus unserer Sicht, späten und glücklichen Ausgleich. Es ist nicht das erhoffte Ergebnis, aber es geht am Dienstag schon weiter mit dem nächsten Spiel. Da gilt es erst recht zu punkten.«
Sascha Bergmann, Trainer des TSV Zorneding: »Das Ergebnis ist ein gerechtes Unentschieden, auch wenn der Zeitpunkt für uns natürlich maximal bitter ist. In der vergangenen Saison haben wir mit einem späten Lucky Punch den Ausgleich gemacht, diesmal war es Miesbach. Von dem her gleicht sich mit der Zeit alles ein bisschen aus. Es war eine Hitzeschlacht mit viel Leidenschaft und vielen Zweikämpfen. Beide Mannschaften haben viel Gutes auf den Platz gebracht und sind defensiv sehr kompakt gestanden, sodass es insgesamt wenig Torchancen gab.
Am Ende des Tages geht Miesbach durchaus verdient mit 1:0 in Führung, weil wir mehrere Minuten lang unsere linke Abwehrseite nicht so im Griff hatten. Wir schaffen dann aber direkt den Ausgleich zum 1:1 durch Eduard Ospelkaus, der aus der Distanz mit links eingeschossen hat. In der zweiten Halbzeit ist in den Strafräumen nicht mehr viel passiert. Das Spiel hat sich überwiegend im Mittelfeld abgespielt. Dann kontern wir nach einer Ecke für Miesbach und Baran Can Sengül hat einen echten Geistesblitz. Er schießt von der rechten Auslinie, etwa 50 Meter, über den Keeper hinweg – ein Sensationstor, richtig geil. In der Nachspielzeit haben wir uns natürlich schon auf der Siegerstraße gesehen.
Dann bekommt Miesbach kurz vor Schluss noch einen Einwurf, es folgt eine Flanke, die nicht richtig getroffen worden ist. Dadurch fliegt der Ball durch fünf Leute durch. Am langen Pfosten steht noch einmal einer frei und schiebt ihn durch die Beine von Michi Pohn. Das ist vom Zeitpunkt her natürlich bitter, aber ansonsten war es ein gerechtes Ergebnis. Wir wünschen Miesbach alles Gute für die nächsten Spiele. Am Dienstag geht es für uns weiter und wir schauen, dass wir wieder punkten.«