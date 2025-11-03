Zorneding kassiert dritte Heimniederlage in Folge – auch in Überzahl torlos

Zorneding – Der TSV Zorneding hat in der Bezirksliga Ost eine weitere Heimniederlage einstecken müssen und verloren im heimischen Sportpark gegen den SB DJK Rosenheim mit 0:1 (0:1). Somit droht der Bergmann-Elf das Überwintern auf einem Relegationsplatz.

„Wir sind eigentlich gut reingekommen in die Partie“, sah Zornedings Trainer einen vielversprechenden Auftakt seiner Mannschaft. Doch durch einen Fehler im Spielaufbau geriet der TSV ins Hintertreffen. Luciano Dimitrijevic verlor das Spielgerät etwa 40 Meter vor dem eigenen Tor. Die Gäste aus Rosenheim schalteten schnell, spielten den Ball in die Tiefe und trafen durch Omer Jahic zur Führung (14.). Um ein Haar hätten die Gäste sogar auf 2:0 erhöht, doch Rosenheims Stürmer setzte einen Schuss in aussichtsreicher Position links neben das Gehäuse.

Die beste Zornedinger Möglichkeit im ersten Durchgang vergab Luis Mikusch, dessen Distanzversuch der gegnerische Schlussmann parieren konnte. „Die zweite Halbzeit war sehr hektisch. Wir haben uns von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen rausbringen lassen“, ärgerte sich Bergmann vor allem über die eine oder andere Abseitssituation. „Insgesamt waren es auf jeden Fall zu viele. Ob alle richtig erkannt wurden, kann ich nicht sagen. Unsere drei Abseitstore waren zumindest knappe Entscheidungen“, so der TSV-Coach.

Rosenheim lässt sich trotz Unterzahl nicht bezwingen

In der Schlussphase durften die Zornedinger noch in Überzahl auf den Ausgleich drängen, da Rosenheims Danyal Akdag die gelb-rote Karte (80.) sah. Doch ein Torerfolg war der Bergmann-Elf an diesem Sonntagnachmittag nicht mehr vergönnt. Jannik Ast vergab die letzte Möglichkeit der Begegnung. Sein Schuss in der Nachspielzeit wurde von einem Rosenheimer Abwehrbein abgeblockt.

„Wir haben heute im letzten Drittel oft die falsche Entscheidung getroffen. Selbst in Überzahl haben wir zu wenig Torgefahr ausgestrahlt. Das Ergebnis ist also gerecht“, analysierte Bergmann die dritte Heimniederlage in Serie.

Der Vorsprung der Zornedinger auf den ersten Relegationsplatz beträgt nun nur noch einen Zähler. Der Sportbund Rosenheim zog nach Punkten mit dem TSV gleich. „Jetzt müssen wir die Jungs wieder aufbauen und mit neuer Energie in die letzten beiden Spiele des Jahres gehen“, erläuterte Coach Bergmann. Am kommenden Wochenende gastiert der TSV beim Tabellendritten in Holzkirchen.