Zorneding hofft nach verpasster Aufholjagd auf Rückkehrer

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den SV Saaldorf schmilzt Zornedings Vorsprung in der Tabelle auf nur noch einen Punkt.

Der TSV Zorneding hat seine dritte Heimniederlage in dieser Saison einstecken müssen. Das Team von Sascha Bergmann unterlag dem SV Saaldorf am Sonntagnachmittag mit 2:3 (0:1). „Am Ende hat die Mannschaft gewonnen, die zielstrebiger war und ihre Chancen besser verwertet hat. Das Spiel hätte auch 4:4 ausgehen können“, fasste Zornedings Trainer die Partie zusammen.

„Unsere Leistung in der ersten Hälfte war nicht gut. Wir hatten kaum Zugriff und nur wenig Entlastung nach vorne“, so Bergmann, dessen Elf nach einem Ballverlust von Markus Weth und Nuomory Keita in Rückstand geriet (35.). Ein weiterer Gästetreffer wurde nach dem Zusammenstoß eines Saaldorfer Angreifers mit TSV-Torwart Michael Pohn vom Schiedsrichter zurückgenommen. Die Zornedinger waren in dieser Situation im Glück, auch für Bergmann war es eine strittige Entscheidung. „Sicher konnten wir von Glück reden, dass es zur Pause nicht 0:2 stand. Dann haben wir taktische Umstellungen vorgenommen und eine richtig starke zweite Hälfte abgeliefert“, sagte Zornedings Cheftrainer.

Bergmann vom TSV Zorneding.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzte sich Yazar Taskin durch und bediente Michael Witaschek (47.), der zum Ausgleich traf. „Wir haben eine starke Reaktion gezeigt. Wir hatten ausreichend Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, so Bergmann. Doch stattdessen kamen die Gäste etwas glücklich zu ihrem zweiten Treffer. Ein Schuss aus 20 Metern landete direkt vor den Füßen des Saaldorfer Stürmers, der nur noch einschieben musste (63.). Nach einem missglückten Passversuch von Tobias Lentner auf Moritz Ziepl kam es noch übler für die Platzherren. Die Saaldorfer nahmen das Geschenk an und verwerteten die Kontermöglichkeit zum 3:1 (66.).

Erneut brachte Witaschek (72.) den TSV zurück ins Spiel, doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Die beste Möglichkeit vergaben Weth, Leon Seibt und Barancan Sengül in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der erste Versuch wurde auf der Linie geklärt, ein weiteres Saaldorfer Abwehrbein und ein toller Reflex des SV-Schlussmanns sicherten den Gästen ihren Auswärtserfolg.

Die Zornedinger rangieren weiter auf dem achten Tabellenrang. Der Vorsprung auf Saaldorf (10.) schmolz auf einen Zähler. „Wir müssen nun einfach weitermachen. Die Liga ist brutal eng. Wir hoffen, dass unsere Kranken bald zurückkehren“, erklärte Bergmann. Kommender TSV-Gegner ist der TSV Peterskirchen.