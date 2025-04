Zorneding beschert Dornach einen Sieg durch Standardsituationen

Der TSV Zorneding hat in der Fußball-Bezirksliga Ost erneut eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Cheftrainer Sascha Bergmann und Co Florian Heppert unterlag Spitzenreiter SV Dornach vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:1) Toren. „Gegen den Tabellenführer musst du nicht zwingend etwas holen, kannst du aber“, hoffte Bergmann vor Anpfiff noch auf eine Überraschung.

In der fünften Spielminute kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Zornedinger Tor. Schlussmann Michael Pohn war in dieser Szene bereits geschlagen, doch der Abschluss des Dornacher Angreifers strich am langen Pfosten vorbei. „Da hätten wir eigentlich bereits in Rückstand liegen müssen“, gestand Bergmann. „Danach haben es meine Jungs defensiv super gemacht. Sie haben wenig zugelassen.“

TSV-Trainer Sascha Bergmann

Die beste Zornedinger Möglichkeit in der ersten Hälfte vergab Paul Schweighardt, der per Direktabnahme an Dornachs Torhüter scheiterte. Als sich beide Seiten schon fast mit dem 0:0-Pausenstand arrangiert hatten, bekamen die Gäste noch einen Freistoß zugesprochen. Den strammen Schuss von der Strafraumkante konnte Pohn nur nach vorne abwehren. Ein Dornacher Angreifer reagierte am schnellsten und drückte den Ball über die Zornedinger Linie (45.).

„Wir bekommen nach wie vor zu einfache Gegentore nach Standardsituationen. Wir lassen die allerletzte Gier vermissen, unser Tor zu verteidigen. Darüber hinaus war es natürlich ein mehr als unpassender Zeitpunkt“, bemängelte der TSV-Trainer. Als der SV Dornach unmittelbar nach Wiederanpfiff per Strafstoß auf 2:0 erhöhte, schwanden die Zornedinger Hoffnungen auf etwas Zählbares gegen den Spitzenreiter. „Trotzdem hatten wir noch gute Möglichkeiten, standen uns in der Offensive allerdings selbst im Weg“, so Bergmann.

Dritte Niederlage am Stück

Die besten Chancen vergaben Maximilian Hotz nach einem Abpraller, Nikolas Schwirtz per Heber und Maximilian Jarosch nach einem Pass in den Rückraum. Für Liga-Neuling TSV Zorneding war es bereits die dritte Niederlage am Stück. Nun bekommt es das Bergmann-Team in den kommenden Wochen mit den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu tun.