Zorneding beendet Negativserie - Waldperlach trifft kurz vor Abpfiff "Wir hätten den Sieg verdient gehabt" von Florian Hennig · Gestern, 10:22 Uhr · 0 Leser

Zorneding holt erstmals wieder Punkte – Foto: Marc Marasescu

Der TSV Zorneding beendet seine Serie von fünf Niederlagen mit einem Remis gegen Waldperlach. Ein Gegentor in der Nachspielzeit verhinderte den Heimsieg.

Nach fünf Niederlagen in Serie hat der TSV Zorneding seinen ersten Punktgewinn im Kalenderjahr verbucht. Die Zornedinger trennten sich im Duell mit dem SV Waldperlach in der Bezirksliga Ost mit 2:2 (0:1). Um ein Haar wären es am Sonntag sogar drei Zähler gewesen, doch ein Gegentreffer in der Nachspielzeit brachte die Mannschaft von Sascha Bergmann noch um den Heimerfolg. Dann dürfen wir uns am Ende auch nicht beschweren. Zornedings Coach Bergmann über die verpassten Torchancen.

„Glückwünsche kann ich dafür nicht annehmen, denn wir hätten den Sieg verdient gehabt. Es ist schon sehr schmerzhaft, dass wir nur mit einem Punkt aus der Partie gehen. Aber wir müssen das Positive mitnehmen“, sagte ein enttäuschter Sascha Bergmann nach der Begegnung im heimischen Sportpark. Zorneding kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich In der ersten Hälfte geriet der TSV nach einem hohen Ball mit 0:1 in Rückstand, als sich die Defensivabteilung unsortiert präsentierte (30.). Die beste Zornedinger Möglichkeit vergab Jannik Ast, der aus kurzer Distanz zu hoch auf das Waldperlacher Gehäuse zielte. Nach dem Seitenwechsel traf der zunächst glücklose Zornedinger Offensivspieler dann doch ins Schwarze. Nach einer Standardsituation brachten die Platzherren den zweiten Ball erneut gefährlich vor das gegnerische Gehäuse, wo Jannik Ast (54.) erfolgreich abstaubte.