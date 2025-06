Zorbau präsentiert die ersten Neuzugänge: "Ein Zeichen setzen"

Tsipi kommt vom künftigen Verbandsliga-Kontrahenten SC Bernburg nach Zorbau. Für den SV Merseburg 99, den TV Askania Bernburg, die TSG Neustrelitz, den VfL Halle 96 und den 1. FC Merseburg lief der Grieche schon mehr als 100 Mal in der Oberliga auf. Aus seiner Zeit beim SC Bernburg stehen seit Frühjahr 2022 ebenfalls mehr als 100 Verbandsliga-Einsätze zu Buche - und in der laufenden Saison 19 Scorerpunkte in 30 Spielen. Zum Spielerprofil:

"Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und habe ihn über all seine Stationen begleitet. Uns verbindet eine sehr enge Beziehung", sagt Karageorgos über den Kontakt zu Tsipi und ergänzt: "Giorgaki ist ein ruhiger Typ, ein klasse Fußballer, ein richtiger Stratege. Er ist ein Zehner der alten Schule, der uns in Zorbau auch in der Oberliga sehr gutgetan hätte." Bei den Blau-Weißen soll der 34-jährige Routinier das Offensivspiel lenken, seine Mitspieler in Szene setzen und mit seiner Erfahrung vorangehen. "Er kennt die Verbandsliga auswendig", betont Karageorgos.

Bondarenko empfiehlt sich mit 17 Scorerpunkten in der Oberliga

Vom bisherigen Oberliga-Kontrahenten BSG Wismut Gera wechselt derweil Nikita Bondarenko in den Burgenlandkreis. Für den Aufsteiger aus Thüringen, der die Saison wie Zorbau unter dem Strich beendet hat, verbuchte der Angreifer 17 Scorerpunkte in 27 Einsätzen. Zuvor lief der frühere Junior des FC Erzgebirge Aue auch für die SG Union Sandersdorf, den FC Grimma und den FC Anker Wismar in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse auf. Zum Spielerprofil:

>> Nikita Bondarenko

"Nikita war in der abgelaufenen Saison einer der gefährlichsten Spieler in der Oberliga", unterstreicht Karageorgos die Qualität des Angreifers. Mit einer Größe von 1,92 Metern sei der 22-Jährige "eine richtige Säule" - nicht umsonst habe Bondarenko "auf der Liste von zahlreichen Vereinen" gestanden, so Karageorgos. Doch die Entscheidung fiel zugunsten des SV Blau-Weiß Zorbau. "Wir sind sehr froh, beide bei uns begrüßen zu dürfen", sagt der Sportliche Leiter. Und so viel ist sicher: "Es werde noch einige neue Jungs dazukommen", kündigt Karageorgos an.

