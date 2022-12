René Behring ist laut dem Sportlichen Leiter Axel Naumann der "entscheidende Faktor" für den Zorbauer Erfolg. – Foto: Carsten, Team Rabenfront

Zorbau klopft oben an: "Der entscheidende Faktor ist Renè Behring" Oberliga Süd +++ Warum die Blau-Weißen in dieser Saison in den oberen Gefilden mitmischen

Von Olaf Wolf (Mitteldeutsche Zeitung) An Fußball war am Samstagnachmittag bei Blau-Weiß Zorbau nicht zu denken. Eine Eisschicht hatte sich unter der leichten Schneedecke auf dem Naturrasenplatz gebildet, die Fußball nicht zuließ. „Wir haben uns daher entschieden, die Partie abzusagen“, erklärt Axel Naumann, sportlicher Leiter der Blau-Weißen.

Ein Spiel haben die Schützlinge von Trainer René Behring in diesem Jahr noch vor sich. Gegen den VfB Auerbach steht am 17. Dezember das letzte Match des Jahres auf dem Programm. „Ich befürchte, dass dieses Spiel sogar stattfindet“, meint Naumann. „Sie können mit solchen Platzverhältnissen umgehen, holen nicht wenige ihrer Punkte gerade im Winter“, fügt er hinzu. Man wolle diese Herausforderung annehmen, lässt der Sport-Chef verlauten. Training auf dem Kunstrasenplatz ist daher in der Woche angesagt. „Das werden dann ähnliche Verhältnisse sein, da wir dort nicht einfach den Schnee wegräumen können. Aber mit Fußball hätte es dennoch wenig zu tun“, merkt er kritisch an. Klassenerhalt hat weiterhin oberste Priorität Einen guten Kader hat der 58-Jährige gemeinsam mit Trainer René Behring im Sommer zusammengestellt, wobei immer die sportliche Expertise des Coaches eine maßgebliche Rolle gespielt hat. „Wir haben eine starke und ausgeglichene Mannschaft“, stellt er sachlich fest. „Der entscheidende Faktor ist aber René Behring selbst. Er hat das Team weiterentwickelt. Und er kann sie Woche für Woche auf jedes Spiel neu einstellen“, erklärt er weiter. Es sei die bisher erfolgreichste Hinrunde in der Oberliga, die man in der Vereinsgeschichte gespielt habe. Aus 15 Spielen holte man 24 Punkte, rangiert augenblicklich auf dem vierten Tabellenplatz. Dennoch tritt Axel Naumann, wie auch sein Cheftrainer, immer wieder auf die Euphoriebremse. „Es sind nur acht Punkte Abstand bis auf einen Abstiegsplatz. Unsere erste Aufgabe ist also die, so viele Punkte zu holen, dass wir damit nichts zu tun haben“, gibt er als Ziel vor. Bornschein führt die drittbeste Offensive an

Dass Blau-Weiß Zorbau in der Oberliga konkurrenzfähig ist, beweisen Siege gegen Staffelfavoriten wie etwa Eilenburg, die man mit 2:1 besiegte. Oder etwa der Saisonauftakt, der gegen Plauen mit 3:1 für das Behring-Team endete. Überhaupt schießen die Zorbauer gern Tore, gehören da zu den besten Mannschaften in der Liga. 31 Treffer erzielte man bisher, von denen alleine 16 auf Ricky Bornschein gingen. Nur Bischofswerda (33) und Plauen (37) trafen bisher öfter. „Für mich ist erst einmal wichtig, dass alle Spieler gesund bleiben. Na klar würden wir gern mit einem Sieg in die kurze Winterpause gehen“, meint Axel Naumann, der gemeinsam mit René Behring auch schon den Rückrundenstart geplant hat. Einen Test soll es am 14. Januar gegen Amsdorf geben, bevor 14 Tage später die Rückrunde beginn. Und in die will man dann möglichst ähnlich erfolgreich starten.