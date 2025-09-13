Zorbau dreht das Spitzenspiel spät, Fortuna Magdeburg auf Rang zwei

Nach dem Landespokal-Ausflug am vergangenen Wochenende geht es für die Verbandsligisten nun wieder um Punkte. Der Blick auf die Begegnungen des dritten Spieltags.

Mit einem späten Comeback hat der SV Blau-Weiß Zorbau das Spitzenspiel der Verbandsliga gewonnen. Dabei hatte Tom Gründling zunächst die Gäste vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen zur Pause in Front gebracht (36.). Nach dem Zorbauer Ausgleich durch Aaron Sothen (76.) schlug die große Stunde des Olávio Gomes: Erst in der 80. Minute eingewechselte, schnürte der Angreifer in der 88. und 90. Minute einen Doppelpack zum Heimsieg des weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführers.

Im dritten Spiel hat der SC Bernburg am Freitagabend den ersten Saisonsieg eingefahren. Nach der Thalheimer Pausenführung durch Luca Prielipp drehten die Bernburger die Partie nach dem Seitenwechsel durch Treffer von Nils Fahland, Dustin Strobach und Felix Hilmer.

Das Stadtderby war am Sonnabend eine klare Angelegenheit. Mit einem 4:0-Heimerfolg siegte der BSV Halle-Ammendorf souverän gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Nach der frühen Führung durch Pascal Pannier (5.) und einem Platzverweis gegen den Dölauer Norman Giese (45.+2) sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse. Dominic Winkler (45.+3), erneut Pannier (76.) und Laurenz Hoffmann (89.) sorgten für den Endstand.

Der Saisonstart des FSV Barleben lief schleppend. In der Verbandsliga steht das Team aus dem Norden von Magdeburg noch punktlos, im Landespokal musste es zuletzt gegen den Landesklasse-Vertreter Burger BC (0:1) die Segel streichen. Und auch im Gastspiel beim SV Dessau 05 gelang den Barlebern nicht das erhoffte Erfolgserlebnis. Doppelpacker Elia Friebe (12., 28.) und Niklas Mieth (44.) stellten schon im ersten Durchgang die Weichen zum Dessauer 3:0-Heimerfolg.

Im Duell zwischen dem Vorjahresvierten und dem Vorjahreszweiten hat der SV Fortuna Magdeburg einen Heimsieg errungen. Mit 3:0 gewann die Mannschaft von Dirk Hannemann gegen den SSC Weißenfels. Nach torloser erster Halbzeit erzielten Drilon Halilaj (47.), Illya Kovkrak (69.) und Benedikt Megel (86.) die Treffer für die Magdeburger, die mit nun sieben Zählern auf dem Konto den zweiten Tabellenplatz übernommen haben. Dagegen verharrt der SSC Weißenfels bei drei Punkten aus drei Partien. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg Haldensleber SC Haldensleben 14:00 live PUSH

Wo führt die Reise des VfB Merseburg und des Haldensleber SC in dieser Saison hin? Nach dem direkten Duell beider Teams am Sonntag ist man der Antwort womöglich etwas näher. Nach zwei Partien haben sowohl der VfB als auch der HSC drei Zähler auf dem Konto. In der Vorsaison gingen beide Duelle an Merseburg.

Morgen, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 live PUSH

Mit vier Punkten und dem Einzug ins Landespokal-Achtelfinale hat der SV Eintracht Emseloh einen Auftakt nach Maß hingelegt. Nun lädt der Aufsteiger zum Derby: Am Sonntag um 14 Uhr sind die Nachbarn des VfB Sangerhausen zu Gast. Diese warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 PUSH

Wie Emseloh ist auch Mitaufsteiger SSV Havelwinkel Warnau mit vier Punkten bis dato absolut im Soll. Anders dagegen der SV Westerhausen, der noch auf seine ersten Zähler wartet. Mit einer weiten Reise in die Altmark hat die Wolfsberg-Elf aus der vergangenen Woche allerdings eine gute Erfahrung gesammelt. Durch einen 3:1-Erfolg beim SV Preußen Schönhausen zog das Team von André Dzial ins Landespokal-Achtelfinale ein. Am Sonntag sollen dann zu Gast in Warnau die ersten Punkte her.

