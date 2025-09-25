Zons & Weissenberg II müssen allmählich siegen - so stehen die Chancen

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto.

Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.