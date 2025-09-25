 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Wann punktet Zons?
Wann punktet Zons? – Foto: Olaf Moll

Zons & Weissenberg II müssen allmählich siegen - so stehen die Chancen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg II haben all ihre Spiele bislang verloren. So stehen die Chancen am Wochenende.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss steht am Wochenende Spieltag 7 an - und damit die nächste Chance für den FC Zons und die SVG Neuss-Weissenberg, erstmals zu punkten. Aufsteiger Weissenberg II hat mit 29 Gegentoren die schlechteste Defensive, doch Gegner TuS Reuschenberg hat auch nur sechs Punkte auf dem Konto.

Mut macht auch, dass die ehemaligen Kreisliga-Rivalen häufig gegeneinander gespielt haben und die Bilanz der SVG positiv ist. Zumindest der erste Punkt scheint nicht ausgeschlossen, ähnliches gilt zumindest mit Blick auf den direkten Vergleich für Zons gegen den SV Rosellen, doch die Aktualität spricht eine andere Sprache: Rosellen hat einerseits seit 2019 nicht mehr gegen Zons verloren, andererseits zeigt die Formkurve nach zwei Siegen in Serie deutlich nach oben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
20:00
Spieltext Reuschenberg - Weissenberg II

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30
Spieltext SV Glehn - Delhoven

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - FSV Vatan

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - SG Grimlinghaus...

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - SF Vorst

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00live
Spieltext FC Straberg - SG Orken

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00
Spieltext FC Zons - SV Rosellen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live
Spieltext DJK Novesia - VfR Büttgen

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg
Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 03.10.25 16:00 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg
So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons
So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 025.9.2025, 10:00 Uhr
André NückelAutor