Zons und Glehn trennen sich erneut 2:2

Nach dem Spiel waren sich Zons‘ Trainer Thomas Boldt und SVG-Coach Kevin Hahn einig: Dieses Remis geht anhand des Spielverlaufes und dem zweimaligen Rückstand der Glehner in Ordnung. Wie zu Beginn der Saison trennten sich der FCZ und der SV Glehn 2:2 (1:0). Fabian Zierau hatte jeweils die zweimalige Führung der Gastgeber durch ein Eigentor von Mirco Tenten und Marvin Müdder ausgeglichen.

Die Gastgeber kamen zunächst besser in die Partie und hatten direkt in der 1. Minute nach einem Eckball des starken Gökberk Basdegirmenci per Kopf die erste Chance. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften in einem intensiven Spiel, bei dem der gute Schiedsrichter Christopher Lischke jederzeit den Überblick behielt, weitestgehend zwischen den Strafräumen. In der 18. Minute ging Zons zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unverdient in Führung, nach einem tiefen Ball hinter die Glehner Abwehrkette bugsierte Tenten unfreiwillig die scharfe Hereingabe von rechts ins eigene Netz. In der 26. Minute hätten die Festungsstädter gleich nachlegen können, doch nach einer erneuten Basdirgimenci-Ecke klärte Jonas Jurczyk den anschließenden Kopfball auf der Linie. Zons‘ Nummer 19 scheiterte wiederum zwei Minuten später nach einem Diagonalball an Glehns Keeper Sebastian Steen.

In der 33. Minute musste Jurczyk dann nach einem taktischen Foul von Bastian Breuer und einem Tritt in die Achillessehne verletzt ausscheiden. Für ihn kam Tobias Böhme, der gleich auf Vorlage von Devrim Celik Patrick Pelikan im Zonser Tor prüfte (35.). Drei Minuten später scheiterte Celik dann selbst mit einem Schuss aus halbrechter Position nach Zierau-Vorarbeit am Zonser Schlussmann. Mit einem Schuss von der Mittellinie, der das Tor aber um zwei Meter verfehlte, setzte Glehns Mittelfeldspieler Serhat Sürer kurz vor dem Seitenwechsel gegen einen aufgerückten Keeper das letzte Ausrufezeichen der ersten Spielhälfte.