Zolling und Oberhummel siegen – das Titelrennen bleibt spannend

Ein hochklassiges Spiel lieferten sich Oberhummel um Luca Guerel (l.) und Eichenfeld, hier mit Korbinian Erbe. – Foto: Lehmann

Die Topteams der A-Klasse 6 meistern ihre kniffligen Aufgaben. Oberhummel führt weiterhin, doch Zolling bleibt nach dem Derby dran.

Durch einen wichtigen Sieg im Lokalderby gegen die Palzinger Reserve haben die Zollinger Fußballer ihre Chancen auf den Meistertitel in der A-Klasse 6 gewahrt. Die besten Aussichten hat aber weiterhin der SC Oberhummel, der einen umkämpften Erfolg bei der SG Eichenfeld einfuhr und damit Platz eins behauptete.

SpVgg Zolling – SVA Palzing II 3:1 (0:0). Von einem der besten Saisonspiele seiner Fußballer sprach Zollings Coach Thomas Brandmaier. Schon in der torlosen ersten Hälfte sei man hohes Tempo gegangen, nur die Pässe seien noch nicht sauber bis in den gegnerischen Strafraum gekommen. „Nach der Pause haben wir uns in dem Punkt verbessert und zum Glück unsere Tore erzielt.“ Das 2:1 durch Martin Fischer verdiene ein besonderes Lob – er knallte den Ball aus 30 Metern ins SVA-Gehäuse. Das Fazit Brandmaiers: „Beide Teams haben alles gegeben, und mit dem Sieg bleiben wir vorne dabei. Wir werden nicht nachlassen.“ Tore: 1:0/3:1 Andreas Kreitmeier (46./83.), 1:1 Leon Marvin Steinkühler (57.), 2:1 Martin Fischer (70.).

TSV Moosburg – SC Kirchdorf II 2:3 (0:3). TSV-Trainer Andreas Lienhard sah den Hauptgrund für die Pleite in den 17 schwachen Minuten seiner Truppe. In dieser Zeit hätten die Gäste viermal aufs Moosburger Tor geschossen – und dreimal getroffen. „Wir dagegen hätten in der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung gehen müssen, waren allerdings nicht kaltschnäuzig genug.“ Die Tore im zweiten Abschnitt seien zu spät gefallen. „Fünf Minuten länger, und wir hätten den Ausgleich erzielt. Da bin ich mir sicher. Dennoch entschädigt die zweite Halbzeit ein wenig, da sind wir dominant aufgetreten“, erklärte der Moosburger Coach. Tore: 0:1/0:2 Nils Augst (21./26.), 0:3 Felix Zeilmaier (38.), 1:3 Valentyn Antofiichuk (64.), 2:3 Agonit Buleshkaj (90.).

TSV Au – VfR Haag 3:0 (1:0). Von einer starken Leistung sprach TSV-Trainer Peter Hösl. Seine Schützlinge hätten die Leidenschaft aus dem Derby gegen die SG Tegernbach/Rudelzhausen (0:0) mit ins Duell mit dem VfR genommen: „Der Einsatz hat von Anfang an prima gepasst.“ Hösl sah eine Vielzahl von Abschlüssen – und seine Auer hätten sogar noch höher gewinnen müssen. „Aber ich bin natürlich auch so sehr zufrieden. Mit einer solchen Leistung sind wir absolut ligatauglich“, betonte er. Tore: 1:0 Simon Reiter (14.), 2:0 Bastian Edmaier (66.), 3:0 Tobias Edmaier (88.).

FC Moosburg II – BC Attaching II 1:1 (1:1). Durch das Unentschieden im Kellerduell hat Schlusslicht BCA II weiterhin vier Zähler Rückstand auf die auf dem vorletzten Rang stehenden Gastgeber. Zwar haben die Attachinger Fußballer eine Begegnung weniger absolviert, Trainer Thomas Stampfl sieht nach dem Remis die Chancen auf den Klassenerhalt dennoch schwinden: „Jetzt wird es ganz schwer.“ Den Gegentreffer habe man selbst verschuldet und dann nach zwei Platzverweisen alles versucht: „Es hat aber einfach nicht zum Siegtreffer gereicht“, sagte Stampfl. Tore: 1:0 Noah Thalpe Liyanage (9.), 1:1 Thomas Vogl (40.).

SG Eichenfeld Freising – SC Oberhummel 1:2 (0:1). Beide Trainer sprachen von einem hochklassigen Spiel. Während Ludger Reuter von der SG Eichenfeld meinte, dass ein Zähler für sein Team absolut drin gewesen wäre, berichtete Gäste-Coach Anton Hirschfeld von einem verdienten Dreier. Seine Schützlinge hätten im ersten Durchgang zwei Hochkaräter vergeben und nur zu Beginn der ersten Hälfte eine Drangphase der Gastgeber überstehen müssen. Reuter zeigte sich von der Leistung trotz der Niederlage zufrieden – und Hirschfeld war nach dem Sieg absolut happy: „Dadurch steigen unsere Titelchancen natürlich.“ Tore: 0:1 Felix Oberhauser (26.), 1:1 Daniel Feucht (62.), 1:2 Tobias Tronich (73.).