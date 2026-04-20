Zolling profitiert vom Remis und mischt im Titelkampf wieder mit - TSV Moosburg siegt haushoch A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Ein Hauch von Ringen: Oberhummels Thomas Geltinger (l.) und Oberhaindlfings Valentin Kammerloher im Duell. – Foto: Michalek

Die SpVgg Zolling siegt 5:0 gegen Au. Das Unentschieden zwischen Oberhummel und Oberhaindlfing bringt Zolling zurück ins Rennen um die Spitze.

Nach dem Unentschieden im Spitzenduell zwischen dem SC Oberhummel und dem SV Oberhaindlfing ist der Gewinner des Spieltags in der A-Klasse 6 die SpVgg Zolling. Durch einen glatten Sieg über den TSV Au ist man wieder mittendrin im Titelkampf. Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr FC Moosburg FC Moosburg II SG SC Tegernbac / Rudelzhausen SG SC Tegernbac 0 4 Abpfiff FC Moosburg II – SG Tegernbach/Rudelzhausen 0:4 (0:2). FCM-Trainer Dominik Dorsch sprach von einer verdienten Niederlage. Die Vorgabe mit einer kompakten Defensive sei durch das frühe Gegentor schon bald passé gewesen: „Wir konnten nach vorne einfach nicht für Entlastung sorgen und haben insgesamt zu viele Fehler gemacht.“ Tore: 0:1/0:2 Markus Ostermeier (6./29.), 0:3 Max Kühner (49.), 0:4 Rinor Ukaj (82.).

BC Attaching II – VfR Haag 1:2 (0:1). Nach dem schlecht verteidigten 0:1-Rückstand sei seine Mannschaft besser ins Spiel gekommen, so BCA-Trainer Thomas Stampfl. „In der zweiten Hälfte waren wir sogar feldüberlegen und haben verdient den Ausgleich erreicht.“ Er sah Chancen auf die Führung, die aber allesamt verpasst wurden. Dass man die Partie noch verlor, sei absolut bitter. Trotz des letzten Tabellenplatzes werde man aber nicht aufgeben. Tore: 0:1 Tobias Schwaiger (21.), 1:1 Markus Hilburger (58.), 1:2 Mikail Kocak (70.).

SC Oberhummel – SV Oberhaindlfing 1:1 (0:0). Von einer Gefühlsachterbahn in einer Partie auf hohem Niveau berichtete SCO-Trainer Anton Hirschfeld. In der ersten Hälfte hätten die Gäste einige Chancen vergeben, unter anderem die Latte getroffen. Im zweiten Durchgang scheiterte Oberhummel einmal am Aluminium, ehe der SVO kurz vor dem Ende durch einen Standard die Führung erzielte. In der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber einen Freistoß zugesprochen, den Thomas Hekele zum umjubelten Ausgleich verwandelte. Für Hirschfeld war Oberhaindlfing an diesem Tag ein kleines bisschen besser, seine Männer hätten sich aufgrund ihres tollen Kampfgeists den Punkt aber verdient. Dadurch bleibt Oberhummel an der Tabellenspitze und hat alles weiterhin in der eigenen Hand. „Das war heute das Wichtigste, und daher bin ich sehr zufrieden“, betonte der Coach. Tore: 0:1 Moritz Eckl (88.), 1:1 Thomas Hekele (90.+2).

SpVgg Zolling – TSV Au 5:0 (3:0). Seine Männer hätten im Gegensatz zu vielen Partien zuvor diesmal von Beginn an eine konzentrierte Vorstellung abgeliefert und seien bis zum Schluss fokussiert aufgetreten – so das Lob von Zollings Trainer Thomas Brandmaier. In einer schön anzuschauenden Partie habe man sehenswerte Tore erzielt – und sogar noch die eine oder andere Chance vergeben. Der Sieg sei laut Brandmaier in der Höhe auf alle Fälle verdient. Tore: 1:0 Andreas Kreitmeier (10.), 2:0 Maximilian Schmid (16.), 3:0/4:0 Yannis Pflug (40./61.), 5:0 Dominik Deischl (85.).