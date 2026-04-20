 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielbericht

Zolling profitiert vom Remis und mischt im Titelkampf wieder mit - TSV Moosburg siegt haushoch

A-Klasse 6

von Bernd Heinzinger · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser
Ein Hauch von Ringen: Oberhummels Thomas Geltinger (l.) und Oberhaindlfings Valentin Kammerloher im Duell.
Ein Hauch von Ringen: Oberhummels Thomas Geltinger (l.) und Oberhaindlfings Valentin Kammerloher im Duell. – Foto: Michalek

Verlinkte Inhalte

A-Klasse 6
Attaching II
FC Moosburg II
Amp Palzing II
TSV Moosburg

Die SpVgg Zolling siegt 5:0 gegen Au. Das Unentschieden zwischen Oberhummel und Oberhaindlfing bringt Zolling zurück ins Rennen um die Spitze.

Nach dem Unentschieden im Spitzenduell zwischen dem SC Oberhummel und dem SV Oberhaindlfing ist der Gewinner des Spieltags in der A-Klasse 6 die SpVgg Zolling. Durch einen glatten Sieg über den TSV Au ist man wieder mittendrin im Titelkampf.

Sa., 18.04.2026, 13:00 Uhr
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg II
SG SC Tegernbac / Rudelzhausen
SG SC Tegernbac / RudelzhausenSG SC Tegernbac
0
4
Abpfiff

FC Moosburg II – SG Tegernbach/Rudelzhausen 0:4 (0:2). FCM-Trainer Dominik Dorsch sprach von einer verdienten Niederlage. Die Vorgabe mit einer kompakten Defensive sei durch das frühe Gegentor schon bald passé gewesen: „Wir konnten nach vorne einfach nicht für Entlastung sorgen und haben insgesamt zu viele Fehler gemacht.“ Tore: 0:1/0:2 Markus Ostermeier (6./29.), 0:3 Max Kühner (49.), 0:4 Rinor Ukaj (82.).

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr
BC Attaching
BC AttachingAttaching II
VfR Haag an der Amper
VfR Haag an der AmperVfR Haag a.A
1
2
Abpfiff

BC Attaching II – VfR Haag 1:2 (0:1). Nach dem schlecht verteidigten 0:1-Rückstand sei seine Mannschaft besser ins Spiel gekommen, so BCA-Trainer Thomas Stampfl. „In der zweiten Hälfte waren wir sogar feldüberlegen und haben verdient den Ausgleich erreicht.“ Er sah Chancen auf die Führung, die aber allesamt verpasst wurden. Dass man die Partie noch verlor, sei absolut bitter. Trotz des letzten Tabellenplatzes werde man aber nicht aufgeben. Tore: 0:1 Tobias Schwaiger (21.), 1:1 Markus Hilburger (58.), 1:2 Mikail Kocak (70.).

Gestern, 15:00 Uhr
SC Oberhummel
SC OberhummelOberhummel
SV Oberhaindlfing/Abens
SV Oberhaindlfing/AbensSV Oberhaind
1
1
Abpfiff

SC Oberhummel – SV Oberhaindlfing 1:1 (0:0). Von einer Gefühlsachterbahn in einer Partie auf hohem Niveau berichtete SCO-Trainer Anton Hirschfeld. In der ersten Hälfte hätten die Gäste einige Chancen vergeben, unter anderem die Latte getroffen. Im zweiten Durchgang scheiterte Oberhummel einmal am Aluminium, ehe der SVO kurz vor dem Ende durch einen Standard die Führung erzielte. In der Nachspielzeit bekamen die Gastgeber einen Freistoß zugesprochen, den Thomas Hekele zum umjubelten Ausgleich verwandelte. Für Hirschfeld war Oberhaindlfing an diesem Tag ein kleines bisschen besser, seine Männer hätten sich aufgrund ihres tollen Kampfgeists den Punkt aber verdient. Dadurch bleibt Oberhummel an der Tabellenspitze und hat alles weiterhin in der eigenen Hand. „Das war heute das Wichtigste, und daher bin ich sehr zufrieden“, betonte der Coach. Tore: 0:1 Moritz Eckl (88.), 1:1 Thomas Hekele (90.+2).

Gestern, 14:00 Uhr
SpVgg Zolling
SpVgg ZollingZolling
TSV Au in der Hallertau
TSV Au in der HallertauTSV Au
5
0
Abpfiff

SpVgg Zolling – TSV Au 5:0 (3:0). Seine Männer hätten im Gegensatz zu vielen Partien zuvor diesmal von Beginn an eine konzentrierte Vorstellung abgeliefert und seien bis zum Schluss fokussiert aufgetreten – so das Lob von Zollings Trainer Thomas Brandmaier. In einer schön anzuschauenden Partie habe man sehenswerte Tore erzielt – und sogar noch die eine oder andere Chance vergeben. Der Sieg sei laut Brandmaier in der Höhe auf alle Fälle verdient. Tore: 1:0 Andreas Kreitmeier (10.), 2:0 Maximilian Schmid (16.), 3:0/4:0 Yannis Pflug (40./61.), 5:0 Dominik Deischl (85.).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Moosburg Neustadt
TSV Moosburg NeustadtTSV Moosburg
SGE Eichenfeld-Freising
SGE Eichenfeld-FreisingEichenf.-Fre
5
1
Abpfiff

TSV Moosburg – SG Eichenfeld Freising 5:1 (2:1). „Heute hat man gesehen, dass wir es eigentlich können“, freute sich TSV-Trainer Andreas Lienhard nach dem klaren Heimerfolg. Im Gegensatz zu vielen Partien in den vergangenen Wochen habe seine Truppe von der ersten Minute an überzeugt. Die Offensive passte, und insbesondere nach dem 3:1 sah Lienhard beeindruckenden Kombinationsfußball seiner Schützlinge. Von den Gästen sei dagegen sehr wenig gekommen. „Bis auf den Elfmeter hat Eichenfeld kein einziges Mal auf unser Tor geschossen“, sagte der Coach. Tore: 1:0/2:0 Peter Rieß (2./18.), 2:1 Sodenny Kim (34./FE), 3:1 Alan Jaworski (58.), 4:1 Slavomir Ferkovic (80.), 5:1 Dominik Bisaku (90.).