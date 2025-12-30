Zolling führt knapp vor Überraschungsteams, Abstiegskampf ist offen: Halbzeitbilanz der A-Klasse 6

Die SpVgg Zolling startete unter Spielertrainer Thomas Brandmaier mit dem Ziel „Wiederaufstieg“ in die Runde 2025/26. Nach elf Spielen liegt die Mannschaft mit 25 Punkten auch auf dem ersten Platz – doch ganz von Enttäuschungen blieb man nicht verschont. So verhalfen die Ampertaler dem Schlusslicht BC Attaching II zum bisher einzigen Sieg in dieser Saison – wobei die Platzverhältnisse bei der Auswärtspartie eine Katastrophe gewesen seien, ärgerte sich Brandmaier hinterher. Allerdings stimmte es in Sachen Effektivität im Angriff nicht immer beim Absteiger: Der SpVgg gelangen nur 23 Treffer, die drei dahinter folgenden Teams netzten bislang jeweils mindestens zehnmal häufiger ein.

Landkreis Freising – Mit dem Kreisklassen-Absteiger an der Spitze und der einen oder anderen Überraschungsmannschaft in Lauerstellung ist die erste Saisonhälfte in der A-Klasse 6 zu Ende gegangen. Ein hoch spannendes Rennen um die Meisterschaft ist angesichts der knappen Abstände praktisch garantiert.

Ein Spiel weniger und nur zwei Zähler Rückstand auf Rang eins: Der SC Oberhummel ist in dieser Punktrunde völlig überraschend mittendrin im Titelkampf. Trainer Anton Hirschfeld lobte zwar immer wieder die gesteigerte Einstellung und den immensen Lernwillen seiner jungen Truppe, bei vielen habe es endlich „Klick“ gemacht. Dass der SCO aber im Titelrennen mitmischt? Das kam auch für ihn unerwartet.

Wie der SV Oberhaindlfing, der nur einen Zähler weniger als die Zollinger auf dem Konto hat. SVOA-Coach Norbert Vogler hatte zwar erwartet, dass seine Truppe im oberen Tabellenfeld der A-Klasse 6 mitmischen kann. Dass sie jedoch in Schlagdistanz zur Spitze ist, habe ihn dann doch überrascht. Die Kaderbreite habe dafür den Ausschlag gegeben.

Einen Topstart legte die SG Tegernbach/Rudelzhausen hin, die nach den Spieltagen eins bis vier an der Ligaspitze residierte. Mittlerweile ist das Team von Coach Michael Fuchs zwar auf Rang vier abgerutscht, mit 20 Zählern aber weiter aussichtsreich positioniert. Der Trainer ärgerte sich jedoch über einen plötzlichen Anstieg der Fehlerquote: Katastrophale Ballverluste hätten viele Punkte gekostet, die junge Truppe habe teilweise Lehrgeld gezahlt. Vom Titel brauche man deshalb gar nicht zu sprechen.

Anders sieht es beim TSV Moosburg aus: Der Fünfte startete schwach in die Runde, steigerte sich anschließend allerdings enorm. Trainer Andreas Lienhard blieb trotz Erfolgsserie aber demütig. Seine Maxime: Lieber von Spiel zu Spiel schauen. Derzeit hat der TSV sieben Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Eher enttäuschend mutet bislang die Ausbeute der SG Eichenfeld Freising an. Im Vorfeld wurde die Mannschaft von Trainer Ludger Reuter dank des nominell besten Sturms der Liga als einer der Meisterschaftsfavoriten ausgemacht. Bis dato reichte es jedoch lediglich zu Rang sechs. Dass die Eichenfelder zu mehr imstande sind, bewiesen sie vor der Winterpause beim 1:1 in Oberhaindlfing – damit vermasselten sie den Gastgebern die Wintermeisterschaft. Allerdings konnten bei der SGE die starken Angreifer wie Niklas Reuter oder Abdel Mbohou nicht immer mitwirken – und der Coach bekräftigt, dass das Team eigentlich deutlich besser als Rang sechs sei.

Während sich der SVA Palzing II mit ebenfalls 16 Zählern im gesicherten Mittelfeld wiederfindet, beginnt ab Rang acht die Gefahrenzone: Auf dem steht der VfR Haag – wobei sich der neue Teamchef Florian Leiner deutlich mehr vorgenommen hatte. Aber seine favorisierte Taktik sowie das neue System hätten bislang noch nicht wie gewünscht funktioniert. Zuletzt sah Leiner allerdings klare Verbesserungen.

Aufsteiger TSV Au und der SC Kirchdorf II haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Attaching II. Die Hallertauer hatten dabei durchaus das eine oder andere Mal Pech, Trainer Peter Hösl zeigte sich mit den Leistungen ziemlich zufrieden.

Der FC Moosburg II (sechs Zähler) und der BC Attaching II (fünf) sind die beiden Teams, die sich in akuter Abstiegsgefahr befinden. Die FCM-Reserve legte einen Horrorstart hin und hatte nach neun Spielen keinen einzigen Punkt auf der Habenseite. Doch dann rappelte sich das Team auf und gewann die letzten beiden Partien im Jahr 2025 – unter anderem gab es ein 3:1 beim BCA II. Die Attachinger überwintern damit als Schlusslicht – und das kommt nicht von ungefähr: Trainer Thomas Stampfl haderte in der Hinrunde immer wieder mit der Personalsituation und musste sich teilweise mit bereits zurückgetretenen Akteuren behelfen. Allerdings: Es gibt nur einen Abstiegsplatz, das rettende Ufer ist zum Greifen nah. Ab dem Tabellenachten VfR Haag darf sich noch keiner sicher sein.