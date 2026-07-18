Zolkos soll den ATSV zurück zu mehr Torgefahr führen

Transfer-News. – Foto: red/KI

Der Ahrensburger TSV hat einen weiteren vielversprechenden Spieler für die Saison 2026/27 verpflichtet. Kacper Karol Żółkoś wechselt vom Barsbütteler SV II nach Ahrensburg und soll künftig für die 1. Herren auf Torejagd gehen. Der erst 20 Jahre alte Angreifer kommt mit der Empfehlung von 23 Treffern aus der vergangenen Spielzeit.

Damit gewinnt der ATSV einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits nachgewiesen hat, dass er eine Offensive tragen kann. Der Verein hebt neben seiner Torgefahr vor allem die Abschlussstärke, den Ehrgeiz und die Mentalität des Stürmers hervor.

Die 23 Saisontore waren offenbar nicht der einzige Grund für die Verpflichtung. Auch in seinen ersten Trainingseinheiten hinterließ der Angreifer einen positiven Eindruck. Nach Angaben des Vereins zeigte Żółkoś bereits, weshalb ihn die Verantwortlichen unbedingt für die neu formierte Mannschaft gewinnen wollten.

Żółkoś soll den Angriff einer Mannschaft beleben, die nach dem Wechsel aus der Landesliga in der Bezirksliga Hamburg Ost einen neuen Anlauf nimmt. Der ATSV gehört in der Saison 2026/27 dieser Staffel an.

Der Stürmer bringt ein klares Profil mit: Er sucht den Abschluss, besitzt einen ausgeprägten Zug zum Tor und soll im gegnerischen Strafraum für eine größere Präsenz sorgen. Gleichzeitig sieht der ATSV in ihm einen Spieler mit weiterem Entwicklungspotenzial.

Der Wechsel bedeutet für Żółkoś den nächsten Schritt. Statt weiterhin für eine zweite Mannschaft aufzulaufen, erhält er nun bei den Ahrensburgern die Möglichkeit, sich im Kader einer ambitionierten 1. Herren zu etablieren.

Sein ehemaliges Team war in der vergangenen Saison in der Kreisliga aktiv. Beim ATSV warten nun höhere Anforderungen, stärkere Verteidiger und ein größerer Konkurrenzkampf. Seine Trefferzahl zeigt jedoch, dass er sich diese Chance mit konstanten Leistungen verdient hat.

Neuer Angriff für das neue Trainerteam

Die Verpflichtung passt zur personellen Neuaufstellung in Ahrensburg. Zur Saison 2026/27 haben Marc Daniel Jahn und Kevin Göde gemeinsam die Verantwortung für die 1. Herren übernommen. Das Trainerduo soll den ATSV nach dem sportlichen Rückschritt neu ausrichten und eine entwicklungsfähige Mannschaft formen.

Żółkoś verkörpert diesen Ansatz. Der Angreifer ist jung, besitzt aber bereits eine auffällige Torbilanz. Nun muss er zeigen, dass er seine Qualitäten auch auf dem höheren Niveau einbringen kann.

Der Verein zeigt sich überzeugt, dass der 20-Jährige nicht nur sportlich in die Mannschaft passt. Auch seine positive Art und sein Wille hätten die Verantwortlichen beeindruckt. Damit kommt ein Spieler nach Ahrensburg, der nicht allein über seine 23 Tore definiert werden soll.

Für den ATSV ist der Transfer dennoch mit einer klaren Hoffnung verbunden: Żółkoś soll einer Offensive, die sich für die neue Saison neu sortiert, mehr Durchschlagskraft verleihen. Seine bisherige Bilanz liefert dafür ein starkes Bewerbungsschreiben.

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