Zörbiger FC begrüßt ein Trio von der SG Rot-Weiß Thalheim Landesklasse 6 +++ Felix Teichert, Daniel Roeder und Florian Behr wechseln zum ZFC

Gar Oberliga-Erfahrung bringt Defensivspieler Teichert mit. Für den TV Askania Bernburg lief der 28-Jährige in der fünften Liga auf, ehe es ihn eine Spielklasse darunter nach Thalheim zog. In der laufenden Saison kam Teichert noch 14 Mal in Sachsen-Anhalts Beletage zum Einsatz. Immerhin sechs Partien verbuchte Daniel Roeder auf seinem Konto. Der 28-jährige Mittelfeldspieler trug bereits seit über zehn Jahren das Rot-Weiß-Dress. Florian Behr lief für die Thalheimer in dieser Saison dagegen nur in Testspielen auf, kam in der Abstiegsrunde der Vorsaison fünfmal zum Einsatz. In Zörbig trifft das Trio nun wieder auf Trainer André Herrmann, den sie schon aus gemeinsamen Verbandsliga-Tagen bei Rot-Weiß Thalheim kennen. Zu den Spielerprofilen:

>> Felix Teichert

>> Daniel Roeder

>> Florian Behr