Zivilcourage auf dem Rasen: Ex-Fußballer als Lebensretter geehrt Die beiden TSV-Waldkirchen-Urgesteine Manuel Karlsdorfer und Josef Krieg retteten einem 15-Jährigen das Leben +++ Für ihren mutigen Einsatz wurden sie nun ausgezeichnet von Stephan Hörhammer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Auszeichnung in Landshut: Regierungspräsident Rainer Haselbeck (rechts) überreicht Josef Krieg die Medaille der „Patrona Bavariae“. Der ebenfalls ausgezeichnete Manuel Karlsdorfer fehlte bei der Verleihung aus terminlichen Gründen.

Es passierte am 4. September 2025 während eines Fußballspiels in Waldkirchen: Ein scharf geschossener Ball traf einen 15-jährigen Spieler mit voller Wucht am Kopf. Der Jugendliche brach bewusstlos zusammen und lag regungslos am Boden. Manuel Karlsdorfer und Josef Krieg erkannten die lebensbedrohliche Situation sofort. Für die beiden stand außer Frage, unmittelbar ins Geschehen einzugreifen und dem jungen Mann zu helfen.

Krieg, während seiner aktiven Zeit bei Waldkirchen, Schalding und Hutthurm von allen nur „Jose“ genannt, absolvierte als namhafter Mittelfeldakteur weit über 200 Spiele für seine Klubs in der Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landes- und Bayernliga. Auch Karlsdorfer (Spitzname „Woipe“) galt als feste Größe beim TSV Waldkirchen: Der Angreifer brachte es auf insgesamt über 300 Einsätze und war bei den Waidlern zuletzt als Spielertrainer aktiv. Medaille der Patrona Bavariae an die Lebensretter überreicht Ohne zu zögern stürmten die beiden erfahrenen Kicker auf den Platz. Vor Ort stellten sie fest, dass der Junge seine Zunge verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Sie handelten intuitiv richtig, befreiten beherzt die blockierten Atemwege - und retteten dem Teenager so das Leben. Dank ihres schnellen und souveränen Eingreifens kam der 15-Jährige noch auf dem Spielfeld wieder zu Bewusstsein, bevor er vom alarmierten Rettungsdienst übernommen werden konnte.

Für diesen mutigen und selbstlosen Einsatz wurden die beiden Waldkirchner Ex-Fußballer nun zusammen mit sechs weiteren Persönlichkeiten aus Niederbayern von Regierungspräsident Rainer Haselbeck in Landshut geehrt. Neben Josef Freundorfer, Ramazan Bozkurt, Fynn Brackmann, Mahmoud Edrees, Jonas Kubitza und Daniel Günzkofer hatten auch Karlsdorfer und Krieg in einer Extremsituation kühlen Kopf bewahrt. Als Zeichen der Anerkennung reisten neben den Rettern auch die Landräte und Bürgermeister der Heimatgemeinden zu einer Feierstunde an die Regierung von Niederbayern, um ihnen Respekt zu zollen. Auch wenn Manuel Karlsdorfer terminlich bedingt nicht persönlich anwesend sein konnte, galt der Dank der gesamten Region beiden Männern gleichermaßen.

Gratulierten Josef Krieg (Mitte) vor Ort zu seiner Auszeichnung: (v.l.) MdL Roswitha Toso, Waldkirchens stv. Bürgermeister Max Ertl, Regierungspräsident Rainer Haselbeck und Freyung-Grafenaus stv. Landrat Simon Stockinger.