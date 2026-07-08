Zivilcourage auf dem Rasen: Ex-Fußballer als Lebensretter geehrt

Es passierte am 4. September 2025 während eines Fußballspiels in Waldkirchen: Ein scharf geschossener Ball traf einen 15-jährigen Spieler mit voller Wucht am Kopf. Der Jugendliche brach bewusstlos zusammen und lag regungslos am Boden. Manuel Karlsdorfer und Josef Krieg erkannten die lebensbedrohliche Situation sofort. Für die beiden stand außer Frage, unmittelbar ins Geschehen einzugreifen und dem jungen Mann zu helfen.
Krieg, während seiner aktiven Zeit bei Waldkirchen, Schalding und Hutthurm von allen nur „Jose“ genannt, absolvierte als namhafter Mittelfeldakteur weit über 200 Spiele für seine Klubs in der Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landes- und Bayernliga. Auch Karlsdorfer (Spitzname „Woipe“) galt als feste Größe beim TSV Waldkirchen: Der Angreifer brachte es auf insgesamt über 300 Einsätze und war bei den Waidlern zuletzt als Spielertrainer aktiv.
Ohne zu zögern stürmten die beiden erfahrenen Kicker auf den Platz. Vor Ort stellten sie fest, dass der Junge seine Zunge verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Sie handelten intuitiv richtig, befreiten beherzt die blockierten Atemwege - und retteten dem Teenager so das Leben. Dank ihres schnellen und souveränen Eingreifens kam der 15-Jährige noch auf dem Spielfeld wieder zu Bewusstsein, bevor er vom alarmierten Rettungsdienst übernommen werden konnte.
Für diesen mutigen und selbstlosen Einsatz wurden die beiden Waldkirchner Ex-Fußballer nun zusammen mit sechs weiteren Persönlichkeiten aus Niederbayern von Regierungspräsident Rainer Haselbeck in Landshut geehrt. Neben Josef Freundorfer, Ramazan Bozkurt, Fynn Brackmann, Mahmoud Edrees, Jonas Kubitza und Daniel Günzkofer hatten auch Karlsdorfer und Krieg in einer Extremsituation kühlen Kopf bewahrt. Als Zeichen der Anerkennung reisten neben den Rettern auch die Landräte und Bürgermeister der Heimatgemeinden zu einer Feierstunde an die Regierung von Niederbayern, um ihnen Respekt zu zollen. Auch wenn Manuel Karlsdorfer terminlich bedingt nicht persönlich anwesend sein konnte, galt der Dank der gesamten Region beiden Männern gleichermaßen.
Insgesamt sieben der anwesenden Retter erhielten die Medaille der Patrona Bavariae – eine öffentliche Anerkennung für besonders umsichtiges Handeln. In seiner Festansprache betonte Regierungspräsident Haselbeck, dass die Geehrten das Wertvollste bewahrt hätten, was es gibt: ein Menschenleben. Sie hätten in den entscheidenden Momenten nicht weggesehen oder gezögert, sondern Verantwortung übernommen und Menschlichkeit bewiesen.
Für ganz Niederbayern seien sie leuchtende Vorbilder und ein wichtiges Signal an die Gesellschaft, wie essenziell Zusammenhalt und Zivilcourage für eine funktionierende Gemeinschaft sind.