Zitzen aus Ruhestand reaktiviert: große Personalnot bei Union Nettetal

Trotz aller Widrigkeiten bleibt Kuc ambitioniert: „Wir wollen uns so lange wie möglich oben festsetzen und weiter Punkte sammeln. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Kuc kündigt aber auch an, dass der Verein zur Winterpause personell nachlegen möchte: „Wir planen, zwei bis drei neue Spieler zu verpflichten, um uns in der Breite besser aufzustellen.“

Am kommenden Wochenende wartet mit DV Solingen ein Tabellennachbar. Die Solinger belegen mit 18 Punkten Platz vier, nur einen Zähler vor Nettetal. Die Mannschaft gilt als spielstark und erfahren, hat jedoch zuletzt geschwächelt: Aus den vergangenen vier Begegnungen holte Solingen nur zwei Punkte. Für die Union eine Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Trotz der angespannten Personallage reist Nettetal selbstbewusst nach Solingen. Die Defensive bleibt das Prunkstück, doch Trainer Kuc weiß, dass vor allem im Angriff wieder mehr Effizienz nötig sein wird, um Zählbares mitzunehmen.