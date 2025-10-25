Zitzen aus Ruhestand reaktiviert: große Personalnot bei Union Nettetal

Zehn Spiele, 17 Punkte, Tabellenplatz sechs: Die Bilanz zum Saisonstart ist ordentlich für Union Nettetal. Bislang greift vor allem Defensiv alles ineinander – mit nur acht Gegentoren stellt Nettetal die beste Abwehr der Liga. Gleich fünfmal blieb die Union in dieser Saison ohne Gegentreffer, was als Beleg für die defensive Ordnung im System von Trainer Kemal Kuc zu sehen ist.
Doch zuletzt lief es ergebnismäßig etwas holprig für die Mannschaft. So gut die Defensive agierte, so ausbaufähig war die Torausbeute. Drei Treffer erzielte Nettetal in den vergangenen vier Ligaspielen, holte in diesem Zeitraum nur einen Sieg. Am vergangenen Wochenende gab es die 0:1-Heimniederlage gegen den SC Kapellen-Erft, bei der der entscheidende Gegentreffer erst in der Nachspielzeit nach einer Standardsituation fiel.
„Auch wenn die Ergebnisse im Moment nicht stimmen, stehen wir defensiv gut. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Sommer einen großen Umbruch hatten – 13 neue Spieler mussten integriert werden. Taktisch spielt die Mannschaft sehr diszipliniert. Aber seit vier Wochen haben wir extremes Verletzungspech. Das war so nicht abzusehen“, sagt Trainer Kemal Kuc.
Wie ernst die Personalsituation inzwischen ist, zeigt ein ungewöhnliches Comeback: Der Sportliche Leiter Nico Zitzen, 28 Jahre alt, hat seine Fußballschuhe wieder geschnürt. Eigentlich hatte er seine aktive Laufbahn im Sommer aufgrund anhaltender Schmerzen beendet, doch der Engpass im Kader ließ ihn noch einmal einspringen. Bereits im Kreispokal gegen TIV Nettetal half Zitzen aus und wurde in der 58. Minute eingewechselt. Nun steht er auch im Ligaalltag wieder im Aufgebot.
Und tatsächlich: Der Kader ist derzeit bis an die Belastungsgrenze ausgereizt. Mehrere Akteure werden dem Team bis zur Winterpause fehlen. Eron Saraci (zwei Einsätze) und Joel Mangano (ebenfalls zwei Einsätze) fallen längerfristig aus. Auch Jesse Probst ist erneut verletzt, nachdem er sich gerade erst über die dritte Mannschaft wieder an den Spielbetrieb herangetastet hatte. Daniel Paffenroth (drei Einsätze) steht ebenfalls vorerst nicht zur Verfügung. Omar Boudoudou, der bislang noch auf seinen ersten Ligaeinsatz wartet, stand gegen den SC Kapellen-Erft immerhin wieder im Kader – ein positives Zeichen nach seiner Verletzungspause.
Der langzeitverletzter Jan Pöhler sammelt nach seinem Kreuzbandriss bereits wieder Spielpraxis. Der Verteidiger kam in dieser Saison sowohl in der ersten als auch in der zweiten und dritten Mannschaft zum Einsatz, arbeitet sich aber schrittweise an sein altes Niveau heran. „Die Rückkehr von Jan ist von großer Bedeutung für die Mannschaft und den Verein. Trotzdem braucht er aber auch noch etwas Zeit“, sagt Kuc.
Hinzu kommen berufliche und urlaubsbedingte Ausfälle, die die Situation weiter verschärfen. Gegen den SC Kapellen-Erft stand Pascal Schellhammer noch auf dem Platz, sah jedoch in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Somit fehlt er Union im kommenden Spiel bei DV Solingen. Um die Lücken zu schließen, griff Nettetal zuletzt auf Archil Ismail aus der zweiten Mannschaft zurück. So feierte der 24-Jährige auf der linken Seite sein Startelfdebüt, nachdem er zuvor gegen Wülfrath eingewechselt worden war.
Trotz aller Widrigkeiten bleibt Kuc ambitioniert: „Wir wollen uns so lange wie möglich oben festsetzen und weiter Punkte sammeln. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Kuc kündigt aber auch an, dass der Verein zur Winterpause personell nachlegen möchte: „Wir planen, zwei bis drei neue Spieler zu verpflichten, um uns in der Breite besser aufzustellen.“
Am kommenden Wochenende wartet mit DV Solingen ein Tabellennachbar. Die Solinger belegen mit 18 Punkten Platz vier, nur einen Zähler vor Nettetal. Die Mannschaft gilt als spielstark und erfahren, hat jedoch zuletzt geschwächelt: Aus den vergangenen vier Begegnungen holte Solingen nur zwei Punkte. Für die Union eine Chance, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Trotz der angespannten Personallage reist Nettetal selbstbewusst nach Solingen. Die Defensive bleibt das Prunkstück, doch Trainer Kuc weiß, dass vor allem im Angriff wieder mehr Effizienz nötig sein wird, um Zählbares mitzunehmen.