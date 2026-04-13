Zittersieg im Derby gegen Walchsing

– Foto: Thomas Muggendobler

Der FC Aunkirchen konnte zwar nicht an die Vorstellung in Kößlarn herankommen, setzte sich in einem mäßigen Derby gegen Walchsing aber am Ende verdient mit 2:0 durch.

Fast hätte auch erneut eine Traumstart hingelegt. Ein Dobler-Freistoß in der 1. Minute prallte aber nur an die Latte. Der favorisierte FCA hatte viel Ballbesitz, während sich die aufopferungsvoll kämpfenden Walchsinger in der eigenen Hälfte einigelten und auf Fehler lauerten. Bei den Hausherren fehlte im Gegensatz zu letzter Woche etwas die Leichtigkeit im Spielaufbau, Chancen waren deswegen Mangelware. Zweimal hatte Behr allerdings das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils an Glanzparaden von Torwart Perstorfer. Nach einer guten halben Stunde war es dann aber so weit: Behr wurde klar im Strafraum gefoult, Eder nagelte den fälligen Elfmeter humorlos unter die Latte. Damit ging's auch in die Kabinen.