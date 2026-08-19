Zittersieg der Löwen: »Hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt«

Kommen die Löwen langsam ins Rollen? Der neufomierte TSV 1860 München hat am Dienstagabend den zweiten Sieg in Folge eingefahren und ist damit in der Regionalliga Bayern weiter ungeschlagen. Es war aber wie zu erwarten ein hartes Stück Arbeit für die Sechziger beim TSV Aubstadt. In der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften NGN-Arena im knapp 800-Seelen-Dorf mussten die effektiven Gäste bis zum Schluss zittern, denn hinten wirkten die Giesinger oft nicht sattelfest. Wir haben für euch die Reaktionen zum Spiel. Das sagten die beiden Coaches unmittelbar nach Abpfiff am Mikrofon des BFV:
Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 München)
"Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten uns vorgenommen, die ersten 15 Minuten zu überstehen. Das ist uns gelungen. Zu einem guten Zeitpunkt haben wir verdient das 1:0 gemacht. Kurz vor der Pause das 2:0 war dann sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit war`s eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Wir wussten, dass Aubstadt alles probieren würde, kassieren das 1:2, dann reagiert die Mannschaft aber sehr gut und wir erzielen das 3:1. In den letzten fünf Minuten haben wir es unnötig spannend gemacht, aber das Einzige, was zählt, ist der Sieg."
Für den TSV Aubstadt geht`s am kommenden Dienstag mit dem Totopokal-Achtelfinale bei der SpVgg Bayreuth weiter. Die Löwen sind am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert und empfangen auf Giesings Höhen Zweitligist Holstein Kiel.