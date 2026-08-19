Zittersieg der Löwen: »Hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt« Die Reaktionen zum 3:2-Erfolg des TSV 1860 in Aubstadt von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Zweiter Sieg in Folge: Die Löwen setzten sich am Dienstagabend mit 3:2 in Aubstadt durch. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Kommen die Löwen langsam ins Rollen? Der neufomierte TSV 1860 München hat am Dienstagabend den zweiten Sieg in Folge eingefahren und ist damit in der Regionalliga Bayern weiter ungeschlagen. Es war aber wie zu erwarten ein hartes Stück Arbeit für die Sechziger beim TSV Aubstadt. In der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften NGN-Arena im knapp 800-Seelen-Dorf mussten die effektiven Gäste bis zum Schluss zittern, denn hinten wirkten die Giesinger oft nicht sattelfest. Wir haben für euch die Reaktionen zum Spiel. Das sagten die beiden Coaches unmittelbar nach Abpfiff am Mikrofon des BFV:

Gestern, 19:00 Uhr TSV Aubstadt Aubstadt TSV 1860 München TSV 1860 2 3 + Video

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Wir kommen aus der Pause raus und machen den Anschlusstreffer, aber durch einen erneuten individuellen Fehler kassieren wir das dritte Tor. Wieder kommen wir im Anschluss ran und machen erneut den Anschlusstreffer zum 2:3. Schade! Denn die Mannschaft hat wieder einen super Charakter gezeigt und bis zum Schluss gekämpft. Ich glaube, nach dem Spielverlauf hätten wir uns mindestens einen Punkt verdient gehabt."





Alper Kayabunar (Cheftrainer TSV 1860 München)

"Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten uns vorgenommen, die ersten 15 Minuten zu überstehen. Das ist uns gelungen. Zu einem guten Zeitpunkt haben wir verdient das 1:0 gemacht. Kurz vor der Pause das 2:0 war dann sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit war`s eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Wir wussten, dass Aubstadt alles probieren würde, kassieren das 1:2, dann reagiert die Mannschaft aber sehr gut und wir erzielen das 3:1. In den letzten fünf Minuten haben wir es unnötig spannend gemacht, aber das Einzige, was zählt, ist der Sieg."