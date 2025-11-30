Zittern trotz Dominanz: Sport-Union Neckarsulm schlägt Heimerdingen

Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Dazu gehört auch die alte Fußballweisheit, wonach jene Mannschaft am Ende noch um den Sieg zittern muss, die es zuvor versäumt hat, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. So geschehen auch beim zwar engen, aber insgesamt hochverdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg der Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Heimerdingen. Denn die Pichterich-Elf hätte gut und gerne fünf bis sechs statt deren zwei Treffer erzielen können - wenn nicht gar müssen.
Bereits in der Anfangsviertelstunde hatten der umtriebige Manuel Mahr und der spätere Matchwinner Niklas Obertautsch hochkarätige Einschussmöglichkeiten, Letzterer gar deren zwei. Doch bekanntlich sind aller guten Dinge "drei", und so vollstreckte Niklas "Obi" Obertautsch bei seiner dritten Torchance in Minute 30 dann auch mit einem intelligent gezirkelten Flachschuss zur längst fälligen 1:0-Führung.
Insgesamt agierte die junge Elf von Trainer Pascal Marche- gleich sieben U23-Akteure kamen zum Einsatz - in der ersten Halbzeit sehr konzentriert, engagiert und spielfreudig. Das Comeback von Kreativspieler Bahadir Özkan erwies sich als echte Bereicherung für das Offensivspiel der SUN.
Dass die zweite Halbzeit gleich mit einem Paukenschlag eröffnet wurde, lag abermals an Niklas Obertautsch. Einen sehenswerten Spielzug schloss er nach einer gut getimten Mahr-Flanke mit Vehemenz zum 2:0 ab (47.).
Danach hätte die Heimelf das Ergebnis mehrfach noch deutlich höher schrauben können. Youngster "Vangi" Gialamatzis hatte bei seinen beiden Diagonalschüssen jedoch ebenso Pech wie Binak Elshanaj mit seinem sehenswerten Kopfball nach etwa einer Stunde.
Am Ende kam die Sport-Union dann wie eingangs erwähnt noch in die Bredouille.
Zunächst hatte die SUN in Minute 80 noch Glück, dass die Gäste einen berechtigten Foulelfmeter an die Unterkante der Latte donnerten. Doch in der Schlussminute verkürzte Heimerdingen durch einen schnell und präzise vorgetragenen Angriff durch Rudi Buxmann dann doch noch zum 2:1.
Die anschließende sechsminütige Nachspielzeit überstand die Sport- Union dann unbeschadet- auch weil der zuvor eingewechselte Elias Leibel sich mehrfach als "Turm in der Schlacht" erwies.