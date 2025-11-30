Zittern trotz Dominanz: Sport-Union Neckarsulm schlägt Heimerdingen

– Foto: Verein

Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Dazu gehört auch die alte Fußballweisheit, wonach jene Mannschaft am Ende noch um den Sieg zittern muss, die es zuvor versäumt hat, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. So geschehen auch beim zwar engen, aber insgesamt hochverdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg der Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Heimerdingen. Denn die Pichterich-Elf hätte gut und gerne fünf bis sechs statt deren zwei Treffer erzielen können - wenn nicht gar müssen.

Gestern, 14:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 2 1 Abpfiff Bereits in der Anfangsviertelstunde hatten der umtriebige Manuel Mahr und der spätere Matchwinner Niklas Obertautsch hochkarätige Einschussmöglichkeiten, Letzterer gar deren zwei. Doch bekanntlich sind aller guten Dinge "drei", und so vollstreckte Niklas "Obi" Obertautsch bei seiner dritten Torchance in Minute 30 dann auch mit einem intelligent gezirkelten Flachschuss zur längst fälligen 1:0-Führung.

Insgesamt agierte die junge Elf von Trainer Pascal Marche- gleich sieben U23-Akteure kamen zum Einsatz - in der ersten Halbzeit sehr konzentriert, engagiert und spielfreudig. Das Comeback von Kreativspieler Bahadir Özkan erwies sich als echte Bereicherung für das Offensivspiel der SUN. Dass die zweite Halbzeit gleich mit einem Paukenschlag eröffnet wurde, lag abermals an Niklas Obertautsch. Einen sehenswerten Spielzug schloss er nach einer gut getimten Mahr-Flanke mit Vehemenz zum 2:0 ab (47.).